Бондарчук готовит международный анимационный проект с продюсером фильма "Все деньги мира"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Режиссер, продюсер и актер Федор Бондарчук, которой возглавляет секцию "Кино" открывающегося в четверг VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, готовит международный анимационный проект с продюсером фильма "Все деньги мира" Ридли Скотта. Об этом Бондарчук рассказал в интервью ТАСС.

"В этом году образовательная составляющая нашей секции представлена несколькими мастер-классами ведущих профессионалов", - отметил режиссер. В частности, на форуме выступят продюсер Крис Кларк, сделавший с Ридли Скоттом "Все деньги мира", и режиссер Тим Джонсон, который снял несколько больших проектов с Dreamworks, "будут говорить о роли глобальных анимационных проектов в современной киноиндустрии".

Бондарчук пояснил, что Крис Кларк и Тим Джонсон станут также партнерами компании Федора Бондарчука Art Pictures Studio. "Мы вместе работаем над международным анимационным проектом "Телефоны", о котором мы с Крисом и Тимом расскажем подробнее во время форума", - пообещал Бондарчук.

Также на форуме выступит Пол Браун, трехкратный номинант на премию Emmy и соавтор сценариев к таким шоу, как "Секретные материалы", "Квантовый скачок" и "Звездный путь". "Он будет говорить об эмоциональной драматургии в голливудских фильмах", - рассказал Бондарчук.

Картина к юбилею отца и "Вторжение"

Как отметил режиссер, в его планах - сделать документарный фильм к 100-летию отца, народного артиста СССР, обладателя кинопремии "Оскар" за фильм "Война и мир" Сергея Бондарчука (1920-1994 годы). "Сейчас мы с Антоном Желновым готовим фильм, посвященный 100-летию Сергея Бондарчука, и в этом нам помогают киноведы, архивисты, историки кино по всему миру, - отметил он. - Например, из российских коллег фильм консультируют Евгений Марголит и Михаил Трофименков".

Уже 1 января 2020 года выйдет новый фильм режиссера "Вторжение", продолжение картины "Притяжение" про нападение инопланетян, а "Лед-2", одним из продюсеров стал Бондарчук - 14 февраля. "На данный момент права на "Вторжение", и "Лед-2" проданы в ряд стран Европы, Японию и Корею, а также на англоговорящие территории", - сообщил Бондарчук.

О форуме

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.