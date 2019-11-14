Международный культурный форум открылся в Санкт-Петербурге

"Культурный форум стал важнейшей площадкой, где рождается искусство. Это очень важно, чтобы придать импульс сближению в той или иной сфере, общаться и заключать договоры. Именно для этого создан форум. У него будут разные зрители и слушатели, прежде всего - это площадка для профессионалов, которые договариваются о будущих контактах, о будущих выставках и постановках", - сказала Голодец.

Она сообщила, что число участников форума в этом году превысило 35 тыс. "В этом году он побьет некоторые свои рекорды. Число участников форума в этом году превысило 35 тыс. человек. На площадках культурного форума пройдет более 350 событий", - сказала Голодец. В 2018 году форум собрал более 30 тыс. человек.

Она рассказала, что дискуссии будут разворачиваться по 14 направлениям: кино, изобразительное искусство, музыка, литература, массовые коммуникации и другие. "В гости к нам приехали специалисты из 96 стран", - добавила Голодец.

"Масштаб форума - не только отражение культурных событий, происходящих в Петербурге, но и отражение огромных преобразований, которые происходят в культуре России за последние годы. Впервые культура попала в перечень национальных приоритетов, национальных проектов", - сказал Мединский.

Он добавил, что активно открываются новые учреждения культуры, в том числе дома культуры в селах, театры, проводится реставрация музеев, возрождение культурных памятников.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что форум с каждым годом притягивает все больше профессионалов. "Рады, что Китай - наш стратегический партнер в международном сотрудничестве - получил статус специального гостя форума. Новый статус присвоен Турции", - сказал он, добавив, что в рамках форума подпишут более 90 соглашений о сотрудничестве. По его словам, Санкт-Петербург заинтересован в инвестициях в культурную сферу города.

О форуме

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.

Форум развивается параллельно в двух потоках - профессиональном и общественном, и в трех направлениях. Обширная деловая программа (профессиональный поток) предназначена для специалистов различных областей культуры. Она охватывает 14 секций, каждая из которых посвящена одной из областей культурной деятельности, три тематических трека, официальные мероприятия. В профессиональный поток также включены программа деловой площадки, церемонии подписания соглашений в области культурного сотрудничества, церемонии вручения премии всероссийской акции "Меценат года" и премии имени Луначарского.

Общественный поток ориентирован на широкий круг аудитории, интересующейся вопросами культуры и искусства. В рамках общественного потока проходят лекции и мастер-классы лучших практиков и теоретиков искусства, конференции, спектакли, выставки, кинопремьеры.

В программу форума впервые вошли треки - группы мероприятий, объединенные по тематическим направлениям. Каждый из треков посвящен задаче или проблеме, которая на сегодняшний день особо актуальна в разных областях культуры в России и других странах. В 2019 году темами треков станут "Культура и молодежь", "Культура и общество" и "Фестиваль фестивалей".

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