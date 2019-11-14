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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Путин: культурный форум в Санкт-Петербурге является значимым общественным событием

Президент также выразил уверенность в том, что работа форума и его решения будут способствовать наращиванию международного сотрудничества, запуску новых совместных проектов и инициатив в гуманитарной сфере

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ). Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Форум по праву считается значимым общественным событием и благодаря насыщенной повестке и важности обсуждаемых проблем неизменно собирает солидный состав участников из России и других стран. На его площадках проходят содержательные дискуссии и творческие встречи, интересные выставки и концерты, завязываются профессиональные и личные контакты", - подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что культура играет большую роль в развитии современного мира, в укреплении связей между государствами и вместе с тем позволяет сохранять самобытность каждого народа, передает из поколения в поколение базовые ценности и нравственные ориентиры. По словам президента, Россия всегда открыта к расширению межкультурного диалога.

Путин выразил уверенность в том, что работа форума и его решения будут способствовать наращиванию международного сотрудничества, запуску новых совместных проектов и инициатив в гуманитарной сфере.

Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСанкт-ПетербургVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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