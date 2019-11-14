Мединский рассказал, что доля россиян, вовлеченных в культурную жизнь РФ, выросла до 89%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Почти 89% россиян вовлечены в культурную жизнь России. Об этом сообщил в четверг министр культуры РФ Владимир Мединский на открытии VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

"Буквально вчера вечером я получил данные последнего опроса Всероссийского центра общественного мнения, хотел бы некоторые цифры впервые озвучить", - сказал он. По его словам, "почти на 30% выросла доля людей, вовлеченных в культурную жизнь страны, и достигла 89%".

"Девять из 10 граждан наших страны сказали, что регулярно ходят в кино, посещают театры, концерты, музеи, - сказал Мединский. - По этому критерию, честно говоря, мы сейчас находимся на пике возможных достижений показаний, и это повод для гордости".

Также министр напомнил, что на форуме будут подводить итоги Года театра. "Сценическое искусство по-прежнему удерживает лидирующие позиции среди прочих желанных видов культурного досуга, - добавил министр. - В театр готовы пойти при наличии свободного времени 40% наших соотечественников". При этом, по словам министра, "за последние пять лет в 1,5 раза с 19% до 30% выросла доля россиян, которые максимально положительно оценивают состояние дел в российской культуре".

Мединский также отметил, что впервые культура попала в перечень национальных проектов, ежегодно открываются десятки, сотни новых учреждений культуры, внедряются новые цифровые технологии, происходят ремонт и реставрация учреждений. культуры". "Но самое важное для нас, что эти изменения не остаются на бумаге, они реально делают жизнь россиян лучше", - сказал Мединский.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.