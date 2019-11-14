Организации культуры планируют заключить более 40 соглашений на форуме в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Деловая площадка VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ) должна стать местом для подписания более 40 соглашений между различными культурными организациями. Об этом сообщил в четверг на открытии площадки замминистра культуры РФ Павел Степанов.

"Форум восьмой, но деловая площадка - юбилейная, пятая. Здесь планируется подписание более 40 соглашений, это и театры "Мюзик-холл" и "Геликон-опера", и Русский музей, и многие другие учреждения культуры, организации бизнеса, меценаты и благотворительные фонды", - сказал он.

По его словам, на площадке будут обсуждаться многие традиционные вопросы, связанные с продюсированием, поддержкой молодых талантов, созданием коллекций современного искусства. "Некоторые темы вызывают живой интерес в силу своей новизны, например, искусственный интеллект и отношение к продуктам, которые им созданы: являются ли они составной частью культуры", - отметил замминистра.

Первые дискуссии в рамках деловой программы посвящены темам стратегий фандрайзинга культурных организаций и культурных проектов, а также способам заработка в сфере современного искусства.

О деловой площадке

Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Форум подразумевает два параллельных потока - профессиональный и общественный. Деловая программа рассчитана на первый, ее участниками станут специалисты различных областей культуры, компании и организации, заинтересованные в реализации культурных проектов, представители власти, нацеленные на урегулирование механизмов культурной политики.

Деловая площадка охватывает 14 секций. Руководителем секции "Театр" выступает художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, "Музыки" - народный артист РФ, пианист Денис Мацуев, за секцию "Музеи и выставочные проекты" отвечает генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, за "Кино" - режиссер, продюсер Федор Бондарчук. Секцией "Балет и танец" руководит ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе.

Главой секции "Массовые коммуникации" стал генеральный директор информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов. ТАСС также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ. Также представлены секции, посвященные изобразительному искусству, литературе, культурному туризму, цирку и уличному театру и др.