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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Памятник Даниилу Гранину в Петербурге планируется открыть в конце ноября

Как сообщил президент Российского книжного союза Сергей Степашин, в событии примет участие президент России Владимир Путин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Открытие памятника писателю Даниилу Гранину в Санкт-Петербурге состоится, предположительно, в конце ноября. В событии примет участие президент России Владимир Путин, сообщил журналистам в кулуарах VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума в четверг президент Российского книжного союза Сергей Степашин, который возглавляет оргкомитет празднования столетия со дня рождения писателя.

"Очень надеемся, в конце ноября. Планировали завтра, но Владимир Владимирович [Путин] - на [саммите] БРИКС, он сказал, что открывать будет он, это его решение", - сказал Степашин, отвечая на вопрос о дате открытия памятника писателю.

В середине сентября комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга согласовал доработанный проект памятника Гранину. Он будет установлен на Дальневосточном проспекте около культурно-просветительского центра при библиотеке, носящей имя писателя. В июне жюри международного открытого творческого конкурса выбрало с учетом мнения дочери Гранина эскиз, который будет реализован. Дочь писателя Марина Чернышева-Гранина объяснила свой выбор тем, что скульптурный портрет, предложенный Евгением Бурковым, имеет большое сходство с писателем и отражает его характер.

Согласно указу президента России Владимира Путина, 2019 год объявлен Годом Гранина в России. Официальная программа празднования включает более 120 событий, большинство из которых пройдет в Санкт-Петербурге. Советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны Даниил Гранин начал литературную деятельность в 1940-х годах, неоднократно удостаивался отечественных и международных наград за свои произведения. В 2017 году Гранин получил премию "За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности". Писатель умер в июле 2017 года в Санкт-Петербурге на 99-м году жизни.

О форуме

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСтепашин, Сергей ВадимовичГранин, Даниил АлександровичVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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