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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Реставрация Троице-Сергиевой лавры потребовала 3,8 млрд рублей

Сейчас работы в лавре завершены

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Реставрация Троице-Сергиевой лавры обошлась примерно в 3,8 млрд рублей. Об этом министр культуры РФ Владимир Мединский сказал в четверг на панельной дискуссии "Духовные крепости России" в ходе VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

"Работы в Троице-Сергиевой лавре завершены. Общая сумма средств составила 3 млрд 800 млн рублей", - сказал Мединский.

По его словам, "цифры кажутся огромными, но они были растянуты на годы". В пресс-службе Минкультуры России уточнили, что это за период 2012-2019 годов. Также министр назвал сумму, потребовавшуюся для реставрации Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей. Общая сумма инвестиций за последние семь лет составила 1,1 млрд рублей.

"Мы понимали, насколько важно для нас сегодня сконцентрировать усилия и восстановить эти места", - сказал министр.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссияСанкт-ПетербургVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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