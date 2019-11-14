Русский музей откроет выставочный центр в Национальной художественной галерее Марий Эл

ТАСС, 14 ноября. Государственный Русский музей будет предоставлять свои полотна на регулярной основе для выставок в Национальной художественной галерее Марий Эл. Соглашение о сотрудничестве и открытии специального центра стороны подписали на площадке Санкт-Петербургского международного культурного форума, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства республики.

"Стороны согласились, что для плодотворной работы необходимо создание в некого единого организационного центра. Им станет Культурно-выставочный центр Русского музея в Национальной художественной галерее Республики Марий Эл. Соглашение, целью которого станет популяризация коллекций Русского музея и музеев Республики Марий Эл, а также установление и развитие профессиональных связей, было подписано министром культуры, печати и по делам национальностей Константином Ивановым и директором Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный Русский музей" Владимиром Гусевым", - сообщил собеседник агентства.

Согласно договоренностям, Русский музей на регулярной основе будет предоставлять полотна из своих фондов для выставок в Национальной художественной галерее Республики Марий Эл. Также планируется проведение обучения по программам Русского музея, научно-просветительских, методических, образовательных семинаров, стажировок, консультаций, мастер-классов, открытие образовательных ресурсных и информационно-образовательных центров в музеях и учреждениях культуры на территории Марий Эл.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.