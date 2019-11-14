Мединский поддержал создание единого культурологического курса для школьников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский поддерживает идею Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о создании обобщающего образовательного курса для формирования целостного представления о российской истории и культуре у школьников. Об этом он сообщил в четверг на пленарной дискуссии Российского военно-исторического общества "Духовные крепости" в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.

"На последнем собрании Общества русской словесности прозвучало предложение патриарха расширить преподавание культурологии, истории русской культуры в средней школе. Мне кажется, действительно очень правильное предложение, потому что история русской культуры, она настолько тесно переплетена вообще с предметами - историей, литературой. Если в школьника, подростка не заложить интерес сызмальства к этой теме, то потом нам придется самые неординарные усилия прилагать", - сказал он.

Мединский добавил, что Минкультуры России будет "всячески приветствовать расширение культурного стандарта".

Патриарх отметил, что при Обществе русской словесности (ОРС) было бы целесообразно сформировать рабочую группу по подготовке обобщающего культурологического курса для школьников. Министр просвещения РФ Ольга Васильева, присутствующая на съезде, также отметила целесообразность создания такого курса.

Патриарх Кирилл возглавляет ОРС с момента его создания в 2016 году. Под его председательством состоялось учредительное собрание ОРС 9 марта 2016 года и его первый съезд в мае того же года.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.