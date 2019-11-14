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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Мариинский театр впервые выступит в нескольких российских моногородах

Театр приедет с гастролями в Оренбургскую, Курскую и Белгородскую области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Артисты Государственного академического Мариинского театра в рамках проекта благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" впервые выступят в моногородах Оренбургской, Курской и Белгородской областей. Представления пройдут в декабре этого года, сообщила в четверг ТАСС на полях Санкт-Петербургского международного культурного форума руководитель проекта "Культурная платформа АРТ-ОКНО" Марьяна Золина.

"Очень много культурных мероприятий реализуется в рамках нашей культурной афиши, это гастроли театров, крупнейших музыкальных коллективов страны. Например, впервые в малые города на гастроли приедет Мариинский театр из Петербурга в декабре. Сначала поедут в Оренбуржье, потом в Курскую и Белгородскую область. Выступят в столицах этих регионов и в моногородах Новотроицк, Губкин, Железногороск и один город Старый Оскол, он крупнее, это не моногород", - рассказала собеседница агентства.

Золина добавила, что театр даст гала-концерт: в первом отделении будут оперные номера, во втором балетные. Она пояснила, что в таких городах, как правило, главной площадкой мероприятий являются дома культуры, поэтому, вероятнее всего, артисты театра адаптируют представления к этим условиям."Наши партнеры всегда идут навстречу, они понимают, что важно дарить искусство людям в таких небольших, удаленных от центра городов, у жителей которых самостоятельно побывать в Мариинке шанс крайне минимален",- добавила руководитель проекта.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургБелгородская областьКурская областьОренбургская областьVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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