Театральная Олимпиада может пройти в Венгрии в 2023 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Венгрия хочет провести Театральную олимпиаду в 2023 году в Будапеште. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума госсекретарь по культуре Министерства социальных ресурсов Венгрии Петер Фекете.

"Я приехал в Петербург, чтобы выразить желание нашего правительства и лично нашего премьер-министра дать нам возможность провести олимпиаду в 2023 году в Будапеште", - сказал Фекете.

Основатель Театральной олимпиады, режиссер Теодорос Терзопулос одобрил инициативу и сказал, что международный комитет обсудит это предложение.

В этом году, в год своего 25-летнего юбилея, Театральная олимпиада впервые в истории прошла одновременно в двух странах - России и Японии. В программу олимпиады вошли постановки как создателей Театральной олимпиады, так и других выдающихся театральных режиссеров, в том числе Хайнера Гёббельса, Андрея Щербана, Андрия Жолдака, Кристиана Люпы, Яна Кляты.

В России Театральная олимпиада прошла во второй раз: в 2001 году она состоялась в Москве. В настоящий момент единственный российский режиссер в составе Международного комитета Театральной олимпиады - художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин.

История олимпиады

Театральная олимпиада - масштабный международный фестиваль, служащий площадкой для развития глобальной театральной интеграции и диалога театральных деятелей разных стран. Театральная олимпиада была основана в 1993 году по инициативе всемирно известного театрального режиссера Теодороса Терзопулоса и впервые проведена в 1994 году на родине театра - в Греции, в городе Дельфы.

У истоков олимпийского театрального движения стояли классики мирового театра - режиссеры Теодорос Терзопулос, Юрий Любимов, Хайнер Мюллер, Тадаси Судзуки, Роберт Уилсон. Главная идея Театральной олимпиады - объединение разных театральных школ под одним знаменем.

Театральная олимпиада, которая прошла в 2019 году одновременно в России и Японии (впервые в истории), стала лучшей за все время проведения мероприятия, сообщил на пресс-конференции в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ) основатель олимпиады, режиссер Теодорос Терзопулос.

"Девятая театральная олимпиада, которая проходила одновременно в России и Японии, создала мост между этими двумя очень важными культурами. Оценивая ее результаты, я бы рискнул сказать, что она была самой лучшей из всех предыдущих", - отметил он.

Театральная олимпиада - масштабный международный фестиваль, служащий площадкой для развития глобальной театральной интеграции и диалога театральных деятелей разных стран. Основана в 1993 году по инициативе Терзопулоса и впервые проведена в 1994 году на родине театра - в Греции, в городе Дельфы.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.