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Русский музей проведет на Дальнем Востоке выставку о Романовых

Кроме того, пройдет серия образовательных семинаров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Государственный Русский музей проведет на Дальнем Востоке выставку, посвященную Романовым и их художественным вкусам, а также продолжит серию образовательных семинаров для музейщиков. Музей подписал в четверг на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме соглашение о сотрудничестве с Приморской Государственной картинной галереей.

"С Приморьем будет продолжение давней нашей работы, не так давно мы открывали там выставку Брюллова, прошла с большим успехом. Это планы постоянные - детские, образовательные программы, и, очевидно, какая-то выставка будет", - сказал журналистам директор Русского музея Владимир Гусев. Он отметил, что Русский музей входит в число федеральных музеев, работающих во Владивостоке над созданием музейно-выставочного центра. 

Директор Приморской картинной галереи Елена Даценко рассказала ТАСС, что одной из важных сторон сотрудничества остаются совместные выставочные проекты, первый из которых будет реализован уже в декабре. "Мы готовим проект "Государи и государыни - венценосные покровители искусств", в котором будут участвовать 24 произведения из собрания Государственного Русского музея. Да и вообще наши отношения с Государственным русским музеем очень давние", - отметила Даценко. По ее словам, проект приурочен к 300-летию Российской империи, которое будет отмечаться в 2021 году. В 2020 году в рамках сотрудничества с Русским музеем в Приморье планируется показать выставку произведений Зинаиды Серебряковой.

Даценко рассказала, что соглашение закрепляет еще один совместный опыт двух музеев: на базе Приморской галереи проводятся образовательные семинары для музейщиков ДФО, на которых выступают специалисты Русского музея. "Теперь есть формат выездных семинаров на базе галереи, в 2019 году прошел второй такой семинар для всех музейщиков с Камчатки, Сахалина, со всего Дальневосточного округа, они смогли получить знания, опыт и сертификат, что очень важно. Там преподают коллеги из Русского музея, и нам было важно закрепить этот опыт с помощью соглашения", - сказала собеседница агентства.

Сибирские планы

Владимир Гусев напомнил, что ежегодно Русский музей делает десятки выставок в регионах России. "На протяжении всего прошлого столетия и весь послевоенный период мы были головным музеем для музеев России, и сейчас мы продолжаем с ними работать", - сказал он.

На Культурном форуме Русский музей подписал также трехстороннее соглашение о сотрудничестве с администрацией Кемеровской области - Кузбасса и Кемеровским государственным институтом культуры. Гусев пояснил, что соглашение будет затрагивать образовательную сферу. "Там создается филиал Русского музея, нам очень важно, чтобы были местные кадры", - сказал директор. В кемеровском филиале планируется создать выставочные пространства для современного изобразительного искусства, архитектуры и дизайна, а также фондохранилище для коллекций региональных музеев.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПриморский край
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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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