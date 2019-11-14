Ульяновский краеведческий музей будет обмениваться выставками с музеем Шолохова

ТАСС, 14 ноября. Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова в Ростовской области и Ульяновский областной краеведческий музей имени И. А. Гончарова договорились об обмене выставками, соответствующее соглашение подписано в четверг на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Как рассказала ТАСС директор музея-заповедника Ольга Анистратенко, планируется разработать схему взаимодействия для сотрудничества на долгосрочную перспективу.

"Соглашение о сотрудничестве предполагает сотрудничество краеведческого музея Ульяновского областного и государственного музея-заповедника Шолохова в рамках выставочной деятельности и обмена выставками <…> Это соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Со временем мы разработаем целую схему взаимодействия и на постоянной основе и будем обмениваться [выставками]", - сказала собеседница агентства.

Анистратенко добавила, что музеи в рамках соглашения также планируют обмениваться наработками своих сотрудников. Она уточнила, что ульяновский музей обладает большим опытом в плане привлечения грантовых средств на реализацию проектов. "Мы хотим обменяться опытом и получить подробную информацию от ульяновского музея в рамках этой деятельности. Здесь и обмен опытом в плане научно-исследовательской, учетно-хранительской и научно-экспедиционной деятельности", - пояснила она.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области, первым проектом, который будет реализован в рамках соглашения в 2020 году, станет передвижная выставка "И. А. Гончаров и Симбирск" в Государственном музее-заповеднике М. А. Шолохова. "На ней будут представлены подлинники Ульяновского областного краеведческого музея. Основу экспозиции составят подлинные иллюстрации к произведениям И. А. Гончарова "Обломов", "Обрыв", "Обыкновенная история" Петра Пинкисевича, Ильи Глазунова, Сарры Шор и других", - отметили в пресс-службе.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.