Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Круглый стол "У тинейджера в голове: подростковые СМИ" в рамках ПМКФ. Трансляция завершена

Участники мероприятия обсудили медиапроекты для подростков
Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС

Круглый стол "У тинейджера в голове: подростковые СМИ" прошел в рамках VIII Санкт-Петербургского культурного форума.

Участники мероприятия обсудили какой контент создают и потребляют тинейджеры, как вовлечь подростков в создание новостных, культурных и образовательных СМИ, а также как привить культуру цифровой гигиены.

В круглом столе приняли участие заместитель главного редактора информационного агентства ТАСС Дарья Пенчилова, лидер международного проекта Voice of Youth Екатерина Лукша, руководитель студии "Медиа-Артек" Ксения Рудич, директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев, вице-президент по издательской деятельности АО "Издательство "Просвещение" Виктория Копылова, видеоблогер, актер, певец, основатель и генеральный директор Krasavin Management, главный редактор журнала Phosphore Дэвид Гройсен, консультант в области стратегий и инвестиций, продюсер медиапроектов Аджай Гоял.

Модератором круглого стола выступил теле- и радиоведущий  Алексей Лысенков.

Новые сообщения ↑
Теги
VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
Реклама на ТАСС
VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
Михаила Абрамова посмертно наградили премией "Меценат года"
Основатель Музея русской иконы погиб 20 августа при крушении вертолета
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС