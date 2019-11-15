Круглый стол "У тинейджера в голове: подростковые СМИ" в рамках ПМКФ. Трансляция завершена

Круглый стол "У тинейджера в голове: подростковые СМИ" прошел в рамках VIII Санкт-Петербургского культурного форума.

Участники мероприятия обсудили какой контент создают и потребляют тинейджеры, как вовлечь подростков в создание новостных, культурных и образовательных СМИ, а также как привить культуру цифровой гигиены.

В круглом столе приняли участие заместитель главного редактора информационного агентства ТАСС Дарья Пенчилова, лидер международного проекта Voice of Youth Екатерина Лукша, руководитель студии "Медиа-Артек" Ксения Рудич, директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев, вице-президент по издательской деятельности АО "Издательство "Просвещение" Виктория Копылова, видеоблогер, актер, певец, основатель и генеральный директор Krasavin Management, главный редактор журнала Phosphore Дэвид Гройсен, консультант в области стратегий и инвестиций, продюсер медиапроектов Аджай Гоял.

Модератором круглого стола выступил теле- и радиоведущий Алексей Лысенков.