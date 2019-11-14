Тимур Бекмамбетов провел урок кино в московской школе

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Режиссер Тимур Бекмамбетов провел урок кино в столичной школе № 1253 в рамках проекта "Культурный марафон". Режиссер обсудил с учениками гуманизацию интернета и вопросы цифровой этики, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе "Кинопоиска".

"14 ноября режиссер, продюсер и сценарист Тимур Бекмамбетов провел урок кино у старшеклассников московской школы № 1253. Занятие состоялось в рамках всероссийского образовательного проекта "Культурный марафон", - говорится в сообщении.

Также режиссер рассказал учащимся о новом формате кино screenlife, в котором все действие происходит на экране электронного девайса. На занятии школьники сами попробовали создать мини-фильм. Результаты этой работы ученики смогут отправить напрямую режиссеру и его медиа редакции.

Бекмамбетов отметил, что ему было интересно общаться с новой для него аудиторией. "Честно говоря, немного волновался перед встречей с ребятами. Доводилось общаться с совершенно разной аудиторией, но вот со школьниками - впервые. Мне просто было интересно с ними разговаривать, за ними наблюдать", - цитирует его пресс-служба.

"Культурный марафон" - всероссийская акция. Организаторами марафона являются Министерство культуры РФ, Министерство просвещения РФ, "Яндекс.Учебник", "Кинопоиск", "Яндекс.Музыка" и "Яндекс.Афиша".