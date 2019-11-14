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Disney+ начал предупреждать об "устаревших культурных стереотипах" в мультфильмах

Речь идет о таких мультфильмах, как "Дамбо", "Фантазия", "Леди и Бродяга", "Книга джунглей"

Новый онлайн-сервис Disney+ начал предупреждать зрителей об "устаревших культурных стереотипах" в некоторых мультфильмах студии, сообщает The Independent

Речь идет о таких мультфильмах, как "Дамбо" (1941 год), "Фантазия" (1940), "Леди и Бродяга" (1955), "Книга джунглей" (1967). Как отмечается, эти мультфильмы подвергались критике за расистский подтекст.

В "Дамбо", в частности, есть эпизод, в котором безликие темнокожие рабочие поют о том, что трудятся весь день и всю ночь и не умеют читать и писать.  Кроме того, упоминается об эпизоде с вороной по кличке Джим Кроу. Это имя использовалось в качестве уничижительного термина по отношению к темнокожим в XIX веке.

Disney+ запустили 12 ноября, в течение суток на онлайн-сервис подписались около 10 млн пользователей. На платформе будут выложены сотни кинолент, снятых в разные годы студиями Disney, Pixar, Marvel, LucasFilm, а также новые фильмы и сериалы, созданные для Disney+.

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