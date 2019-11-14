Оцифровать нельзя увидеть. На ПМКФ обсудили, нужен ли онлайн-доступ к объектам культуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Цифровизация культурной сферы является одним из приоритетов нацпроекта "Культура". Нужно ли оцифровывать искусство, обсудили в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ) участники пленарной дискуссии "Голос искусства в медиапространстве". Модератором дискуссии выступил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.
Кино, концерты и спектакли в смартфоне
Интерес к искусству за последние десять лет вырос в России в 1,7 раза, отметила вице-премьер РФ Ольга Голодец. "Спрос на искусство растет в геометрической прогрессии. За десять лет интерес вырос в 1,7 раза. За прошлый год <…> музеи и выставки посетили 154 млн раз. Это огромные цифры. И такой же спрос на театральные постановки: 40 млн посетителей", - сказала Голодец.
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При этом она добавила, что в России растет интерес и к образованию в искусстве: "Мы должны отвечать современным вызовам общества <…> и мы к этому стремимся".
Министр культуры РФ Владимир Мединский на церемонии открытия форума отметил, что по данным последнего опроса ВЦИОМ, почти 89% россиян вовлечены в культурную жизнь страны. Этот показатель вырос на треть за последние пять лет. По словам Мединского, согласно опросу, девять из 10 россиян регулярно ходят в кино, посещают театры, концерты, музеи.
Министр акцентировал внимание на нескольких приоритетных проектах в сфере культуры, напомнив всем присутствующим о сайте Культура.РФ, где можно получить доступ к тысячам спектаклей и лекций, научно-популярных передач, трансляциям культурных событий и концертов. По словам Мединского, посещаемость сайта 30 - 40 млн в год. Это 100 - 150 тыс. посетителей ежедневно. Также он отметил портал История.РФ, где также можно найти интересный современному пользователю контент.
Отдельно Мединский остановился на всероссийской программе виртуальных концертных залов, которая получила поддержку в рамках национального проекта "Культура". В начале ноября новые залы открылись сразу в семи регионах. Теперь посетители со всех концов страны могут увидеть спектакли и музыкальные выступления от ведущих российских культурных организаций в высоком разрешении. Например, выступление государственного академического хореографического ансамбля "Березка" имени Н.С. Надеждиной в прямом эфире из Концертного зала имени П.И. Чайковского Московской филармонии.
"Это обычные концертные залы, <…> просто расположены они не на площади Маяковского и не в центре Петербурга. Они находятся в небольших городах, в домах культуры, в городских библиотеках, в местных музыкальных учреждениях, в детских школах искусств, в музыкальных училищах. Но они оборудованы по последнему слову техники: экраны, музыка, колонки, звук, сверхскоростной интернет. <...> В режиме прямого эфира либо в записи можно посмотреть любые культурные мероприятия", - пояснил Мединский.
Также глава Минкультуры напомнил о программе виртуальных туров по музеям. Благодаря им, любой желающий может посетить федеральные или региональные музеи, знаковые выставки при помощи мобильного устройства. Там в рамках национального проекта "Культура" выставочные площадки оснащают мультимедиа гидами. Владимир Мединский рассказал, что сам пользуется приложением Artefact (бесплатное приложение дополненной реальности, гид по музеям России).
Запрос есть
О том, насколько востребованы подобные программы, рассказала глава отдела стратегических проектов Google в регионе Emerging Markets Дона Раз Леви. Она отметила, что в поисковике растет число запросов, связанных со сферой культуры, и привела впечатляющую статистику: ежемесячно на эту тему поступает более 500 млн запросов со всего мира. Леви отметила, что "формат культурного общения меняется".
Она также напомнила о запуске в 2011 году Google Cultural Institute, который занимается цифровизацией культуры. По словам Леви, у них более 2 тыс. партнеров по всему миру. Среди них Эрмитаж, Третьяковская галерея, Большой театр. "Мы видим, что туристы хотят ощутить культуру полностью. <...> Они хотят прикоснуться к каким-то важным культурным вещам в Петербурге, на Камчатке", - сказала она и отметила, что благодаря цифровизации количество туристов, которые посещают реальные музеи, возрастает на треть.
Кроме того, по словам Леви, после флешмоба, в рамках которого по всему миру читали Анну Каренину и выкладывали ролики с продекламированными отрывками на YouTube, продажи романа Льва Толстого возросли на 40%. Леви также сказала, что ей как матери двоих детей приятно, что они имеют возможность прикоснуться к русской культуре. И это происходит благодаря цифровизации.
Ложка дегтя
Художественный руководитель театра на Малой Бронной Константин Богомолов не был столь позитивно настроен относительно цифровизации сферы культуры.
"Искусство все-таки является тайной и является неким сложным погружением, индивидуальным путем. И вот как сохранить этот индивидуальный путь человека, который приходит в зону искусства и постигает искусство, как дать ему возможность лично пройти, <...> получить свои личные наслаждение, радость или страдание. <…> Но медиа могут и лишить человека этого самого особенного индивидуального пути, делая его путь частью большого потока, по которому его направляют условные кураторы", - высказал свои опасения режиссер.
Он отметил, что медиа должны просвещать, рассказывать о картине, о ее истории и о том, где она находится. При этом Богомолов призвал воздержаться от детальных публикаций, опасаясь, что "массовизация искусства" не даст каждому человеку насладиться им в полной мере. Кроме того, Богомолов не исключил, что "искусство может деградировать". "Восприятие искусства - штучный товар", - сказал Богомолов.
Культура не только для VIP
Ольга Голодец возразила, что, благодаря цифровизации культура стала доступна не только узкой группе людей, как было ранее.
"Нельзя упрощенно подходить к теме количественных изменений. Количественные изменения - это, наверное, самый большой вызов, с которым мы сегодня сталкиваемся. Это и есть одна из характеристик качественного изменения. Если раньше искусство было доступно узкой группе людей, которые воспитывались на предметах искусства, то, благодаря интернету, благодаря масс-медиа индивидуальная траектория сегодня доступна огромному количеству людей", - подчеркнула она.
Голодец назвала одной из задач музеев "понимать, что будет новый зритель, который, возможно, раньше никогда не был в музее, не был в театре, который впервые увидел то или иное произведение искусства. И работа с вновь появляющимся зрителем - это особая ответственность всего культурного сообщества", - отметила она.
Она подчеркнула, что интернет сегодня позволяет каждому составить практически индивидуальную траекторию культурного развития. "Здесь совершенно особая ответственность медиа - потому что они являются модераторами, навигаторами. Подобрать, подсказать, помочь человеку - это важно", - сказала Голодец.
Она напомнила, что за конкурсом Чайковского по всему миру следили 20 млн человек. "Здесь медиапространство в создании высокопрофессионального продукта и в его отборе, оно играет уникальную роль и помогает развиваться культуре", - сказала Голодец.
Также она отметила, что цифровизация - это попытка сделать искусство бессмертным. Дона Раз Леви привела в пример пожар в национальном музее в Сан-Паулу, который произошел в сентябре 2018 года. Огонь уничтожил практически всю коллекцию. Однако предметы искусства не были бесследно утеряны благодаря тому, что многие из них были ранее оцифрованы.
Владимир Мединский в свою очередь рассказал, как, благодаря копиям, известнейшие русские картины смогли увидеть жители малых городов РФ. Несколько лет назад были сделаны полные 3D-копии шедевров отечественных музеев. Не будучи искусствоведом, отличить копии от оригиналов было невозможно, отметил глава Минкультуры. Он добавил, что эти копии повезли по малым городам, где нет условий для хранения оригиналов. По его словам, на эти выставки были крайне популярны, особенно среди школьников.
О форуме
Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.