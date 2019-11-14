Оцифровать нельзя увидеть. На ПМКФ обсудили, нужен ли онлайн-доступ к объектам культуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Цифровизация культурной сферы является одним из приоритетов нацпроекта "Культура". Нужно ли оцифровывать искусство, обсудили в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ) участники пленарной дискуссии "Голос искусства в медиапространстве". Модератором дискуссии выступил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Кино, концерты и спектакли в смартфоне Интерес к искусству за последние десять лет вырос в России в 1,7 раза, отметила вице-премьер РФ Ольга Голодец. "Спрос на искусство растет в геометрической прогрессии. За десять лет интерес вырос в 1,7 раза. За прошлый год <…> музеи и выставки посетили 154 млн раз. Это огромные цифры. И такой же спрос на театральные постановки: 40 млн посетителей", - сказала Голодец.

При этом она добавила, что в России растет интерес и к образованию в искусстве: "Мы должны отвечать современным вызовам общества <…> и мы к этому стремимся". Министр культуры РФ Владимир Мединский на церемонии открытия форума отметил, что по данным последнего опроса ВЦИОМ, почти 89% россиян вовлечены в культурную жизнь страны. Этот показатель вырос на треть за последние пять лет. По словам Мединского, согласно опросу, девять из 10 россиян регулярно ходят в кино, посещают театры, концерты, музеи. Министр акцентировал внимание на нескольких приоритетных проектах в сфере культуры, напомнив всем присутствующим о сайте Культура.РФ, где можно получить доступ к тысячам спектаклей и лекций, научно-популярных передач, трансляциям культурных событий и концертов. По словам Мединского, посещаемость сайта 30 - 40 млн в год. Это 100 - 150 тыс. посетителей ежедневно. Также он отметил портал История.РФ, где также можно найти интересный современному пользователю контент. Отдельно Мединский остановился на всероссийской программе виртуальных концертных залов, которая получила поддержку в рамках национального проекта "Культура". В начале ноября новые залы открылись сразу в семи регионах. Теперь посетители со всех концов страны могут увидеть спектакли и музыкальные выступления от ведущих российских культурных организаций в высоком разрешении. Например, выступление государственного академического хореографического ансамбля "Березка" имени Н.С. Надеждиной в прямом эфире из Концертного зала имени П.И. Чайковского Московской филармонии. "Это обычные концертные залы, <…> просто расположены они не на площади Маяковского и не в центре Петербурга. Они находятся в небольших городах, в домах культуры, в городских библиотеках, в местных музыкальных учреждениях, в детских школах искусств, в музыкальных училищах. Но они оборудованы по последнему слову техники: экраны, музыка, колонки, звук, сверхскоростной интернет. <...> В режиме прямого эфира либо в записи можно посмотреть любые культурные мероприятия", - пояснил Мединский. Также глава Минкультуры напомнил о программе виртуальных туров по музеям. Благодаря им, любой желающий может посетить федеральные или региональные музеи, знаковые выставки при помощи мобильного устройства. Там в рамках национального проекта "Культура" выставочные площадки оснащают мультимедиа гидами. Владимир Мединский рассказал, что сам пользуется приложением Artefact (бесплатное приложение дополненной реальности, гид по музеям России). Запрос есть О том, насколько востребованы подобные программы, рассказала глава отдела стратегических проектов Google в регионе Emerging Markets Дона Раз Леви. Она отметила, что в поисковике растет число запросов, связанных со сферой культуры, и привела впечатляющую статистику: ежемесячно на эту тему поступает более 500 млн запросов со всего мира. Леви отметила, что "формат культурного общения меняется".