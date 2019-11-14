Центральный музей Вооруженных сил РФ передал саратовскому музею копии личного дела Чапаева

САРАТОВ, 14 ноября. /ТАСС/. Центральный музей Вооруженных сил РФ на общем собрании Союза музеев России, которое проходило на международном культурном форуме в Санкт-Петербурге, передал копии личного дела легендарного полководца Гражданской войны Василия Чапаева саратовскому краеведческому музею, сообщила в четверг пресс-служба министерства культуры региона.

"Саратовскому краеведческому музею и его филиалу, дому-музею В. И. Чапаева в городе Балаково, переданы копии личного дела Чапаева", - говорится в сообщении.

На форуме также подписали соглашение о сотрудничестве между Саратовским областным музеем краеведения и Центральным музеем Вооруженных сил. "Музеи связывают плодотворные профессиональные отношения, и подписание данного соглашения будет способствовать их дальнейшему развитию", - отмечается в сообщении.

Василий Чапаев - участник Первой мировой и Гражданской войны, начальник дивизии Красной армии. Родился в Казанской губернии (на территории нынешней Чувашской Республики) в крестьянской семье. После переезда семьи в Балаково Самарской губернии (входит в состав нынешней Саратовской области) учился в церковно-приходской школе. В Балаково работает мемориальный музей, который показывает мирный период жизни знаменитого полководца. В экспозиции воссоздана обстановка дома Чапаевых, выставлены личные вещи и фотографии членов семьи.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.