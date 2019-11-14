Хабаровский музей проведет выставки с Новгородским музеем-заповедником

ТАСС, 14 ноября. Хабаровский музей имени Н. И. Гродекова будет обмениваться выставками с Новгородским государственным музеем-заповедником, РОСИЗО и РОСФОТО. Соответствующее соглашение руководители этих организаций подписали на Санкт-Петербургском международном культурном форуме в четверг, сообщил ТАСС гендиректор Музея имени Гродекова Иван Крюков.

"Мы давние коллеги с РОСИЗО, РОСФОТО и Новгородским музеем, а сегодня закрепили взаимодействие соглашением о дальнейшем партнерском сотрудничестве в области профессиональной музейной деятельности", - сказал Крюков.

Он сообщил, что, по соглашению, музеи и организации будут проводить совместные выставки, организовывать обмен выставками, научные конференции, планируется издавать альбомы, каталоги, вести исследования по сохранению и реставрации культурных ценностей.

"В рамках нашего сотрудничества планируется организовать в 2020-2021 годах несколько выставок. Ведутся переговоры об организации в Хабаровске выставки военной фотографии с РОСФОТО, выставки экспонатов из дерева с РОСИЗО. Вместе с Новгородским музеем в 2018 году делали выставки изделий из бересты, предметов археологии, картин, надеемся продолжить эту работу в будущем", - сказал Крюков.

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проведет секцию "Массовые коммуникации", в которой примут участие деятели культуры и представители международных СМИ.