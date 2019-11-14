Русский музей запустит в школах уроки по разработке виртуальных программ об искусстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Государственный Русский музей с 2020 года планирует внедрять в школах программы дополнительного образования, которые позволят приобщить подростков к изучению искусства и разработке виртуальных продуктов на базе электронной версии музейного собрания. Об этом рассказала ТАСС в четверг во время Петербургского международного культурного форума главный хранитель Русского музея Ольга Бабина.

"Мы начинаем новый проект с министерством образования "Технологии искусства", где будут вырабатываться новые компетенции - работа в группе, возможность использования технических приемов на базе нашего национального собрания. Это возможность создать совершенно потрясающие новые миры. Сегодня технологии позволяют творить самому и проявлять свои творческие способности", - рассказала она.

По ее словам, программа, рассчитанная на аудиторию в возрасте 12-17 лет, в пилотном режиме может заработать в 2020 году в петербургских школах.

"Я думаю, что уже в следующем году заработает. Сейчас мы закупаем оборудование, идет проработка программы, она будет на месяц или на три месяца. Здесь уже есть программное обеспечение, есть задачи, которые нужно решить, формируется некий пакет заданий для нескольких групп", - сообщила Бабина.

Новые программы придут на смену традиционным занятиям по лепке, рисованию или лекциям об искусстве, отметила она. Итогом занятий будет создание школьниками новых произведений искусства или мультимедийных продуктов, которые могут использоваться в виртуальных филиалах Русского музея. Как объяснила главный хранитель музея, предполагается групповая работа: "кто-то делает программу, кто-то подбирает цвет, кто-то режет изображения, и нужно выработать именно эти компетенции в людях - возможность работать в команде, возможность творческого подхода и использования культурного наследия".

Музей реальный и виртуальный

Русский музей, обладающий наиболее полной коллекцией отечественного искусства из более 400 тыс. произведений тысячелетнего периода - с Х по ХХI век, выступает также как авторитетный научно-исследовательский, реставрационно-хранительский и методический центр, курирующий работу всех художественных музеев страны.

С 2003 года музей развивает масштабный международный просветительский проект "Русский музей: виртуальный филиал". Благодаря компьютерным технологиям пользователи в российских регионах и за рубежом получили доступ к крупнейшей коллекции русского изобразительного искусства, хранящейся в Русском музее и музеях России. В мире действует более 200 виртуальных представительств Русского музея.