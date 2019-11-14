"Союзмультфильм" снимет 26 новых серий "Ну, погоди!"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" снимет 26 новых серий мультфильма "Ну, погоди!". Об этом сообщила журналистам в четверг председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).

"В 50-летие наших героев "Союзмультфильм" запускает разработку нового цикла мультфильмов про "Ну, погоди!", - заявила Слащева. - По нашему плану - 26 новых серий". Первую серию можно будет увидеть в начале лета 2020 года, добавила глава киностудии.

В свою очередь вице-премьер РФ Ольга Голодец, курирующая сферу культуры, отметила, что "перезапуск мультфильма станет подарком младшему поколению".

"Союзмультфильм" - государственная киностудия мультипликационных фильмов, основанная 10 июня 1936 года. Здесь было создано более 1,5 тыс. мультфильмов. Среди известных работ студии - "Золотая антилопа", "Гадкий утенок", "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Винни пух", "Крокодил Гена", "Ежик в тумане".

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.