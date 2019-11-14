Академия имени Вагановой провела на форуме в Петербурге день открытых дверей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. День открытых дверей провела в четверг Академия русского балета имени Агриппины Вагановой, приурочив эту акцию к VIII Санкт-Петербургскому международному культурному форуму. Старейшая школа танца России чествовала на этом празднике своих прославленных ветеранов, много сделавших для утверждения престижа петербургской балетной школы.

"Мы провели два знаковых события, которые, надеюсь, останутся и в истории школы, и в истории нашего балета. Первой героиней стала Ирина Александровна Трофимова, одна из ведущих педагогов-методистов академии, которой исполнилось 90 лет. Она провела открытый урок классического танца с ученицами седьмого класса. Еще одна героиня этого дня - народная артистка СССР Габриэла Комлева - представила в этот день в доме ученых свою книгу "Танец - счастье и боль. Из дневников петербургской балерины". Мы издали эти воспоминания в нашей академии и считаем, что такие книги очень важны для истории балета", - сказал ТАСС ректор академии народный артист России Николай Цискаридзе.

В пятницу в рамках форума ректор вручит дипломы победителей всероссийского конкурса педагогов творческих вузов преподавателям Академии. А музейщики Дома Чайковского в Клину получат из рук мэтра подарок для своей экспозиции - артистический костюм Щелкунчика. Это будет уже второй дар Цискаридзе клинскому музею, куда он передал ранее на постоянное хранение один из своих костюмов принца Дезире по эскизу Симона Вирсаладзе ко второму акту балета "Спящая красавица".

В этот день много поклонников балета смогли побывать в музее академии, где для них были организованы экскурсии. Приятным сюрпризом для сотрудников музея стал дар от дирекции Дворца культуры имени Кирова - академии переданы хранившиеся в библиотеке дворца пять книг с автографами Агриппины Вагановой.

О форуме

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проводит секцию "Массовые коммуникации".