Владимир Панков поставил в ЦДР "Фабричную девчонку" по пьесе Александра Володина

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Художественный руководитель театра "Центр драматургии и режиссуры" (ЦДР), основатель студии SounDrama Владимир Панков поставил спектакль "Фабричная девчонка" по одноименной пьесе известного драматурга Александра Володина. Премьерные показы состоятся 15 и 16 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Пьеса "Фабричная девчонка" была написана Александром Володиным в далеком 1956 году, но центральные для нее темы свободы и цены, которую приходится заплатить за это право, сегодня не теряют своей актуальности", - отметила собеседница агентства.

Согласно сюжету, в скромной комнате фабричного общежития сталкиваются между собой несхожие взгляды на жизнь и разные судьбы. Каждая из девчонок мечтает о любви и ищет личного счастья, но не всем удается сохранить себя в условиях привычной социальной несправедливости. Главная героиня Женя Шульженко - независимая, сильная личность, готовая не только идти против течения, но и учиться на собственных ошибках.

В эту ностальгическую историю знакомыми лейтмотивами вплетаются песня Михаила Танича и Яна Френкеля "Текстильный городок" и другие советские мелодии, по-новому зазвучавшие в жанре саундрамы. В пространстве спектакля встретятся несколько поколений артистов: студенты четвертого курса мастерской Владимира Панкова, мастера сцены Татьяна Владимирова, Анна Гуляренко, Андрей Заводюк, Дмитрий Мухамадеев, а также музыканты ЦДР и студии SounDrama, проинформировали в пресс-службе.

Своими мыслями по поводу нового спектакля поделился и Владимир Панков.

"История, рассказанная в пьесе Володина, оказалась очень близка и совершенно понятна моим студентам, которым 19-20 лет. Одни лозунги сменяются другими, но природа человека остается неизменной. Для меня важна преемственность поколений. Именно поэтому вместе со студентами работают взрослые заслуженные артисты, молодежь должна перенимать опыт старшего поколения, так же, как и мы должны перенимать опыт из прошлого нашей страны", - считает режиссер.

О Панкове

Владимир Панков окончил РАТИ-ГИТИС [мастерская Олега Кудряшова] по специальности актер музыкального театра.

Является художественным руководителем театра "Центр драматургии и режиссуры", основателем студии SounDrama, руководителем курса эстрадного факультета РАТИ-ГИТИС. Вице-президент Московской конфедерации театральных союзов, лауреат и номинант многочисленных премий, включая "Золотую маску", многократный участник Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова и Эдинбургского международного фестиваля. Художественный руководитель режиссерско-композиторской лаборатории "Акустическая читка", а также хореографической лаборатории "Процесс. Сказка".

В SounDrama и ЦДР поставил спектакли "Док.тор", "Я, Пулеметчик", "Москва - открытый город. Переход", "Старый дом", "Кеды", "Однорукий из Спокана", "Мама", "Медведь".