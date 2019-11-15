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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Создатель мультфильма "Лесная братва" анонсировал анимационный проект в копродукции с РФ

Одним из партнеров проекта станет компания Art Pictures Studio Федора Бондарчука, сообщил американский режиссер Тим Джонсон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Американский режиссер и продюсер, создатель мультфильмов "Лесная братва" и "Муравей Антц" Тим Джонсон работает с российскими кинокомпаниями над международным анимационным проектом. Об этом он сообщил в пятницу на посвященной анимации сессии в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

"Мы сейчас делаем большой международный проект, для меня было большой радостью познакомиться с представителями российских киностудий", - сказал режиссер. В частности, одним из партнеров проекта станет компания Art Pictures Studio Федора Бондарчука. "Также мы работаем и с британскими партнерами", - сказал Джонсон, отказавшись пока раскрыть подробности проекта.

Тим Джонсон, который снял несколько больших проектов с Dreamwork, отметил, что "никогда для детей фильмы не делал", он ориентируется на семейный просмотр анимационных картин. "Здесь нужны большие истории, темы для разных возрастов - наши страхи, доверие между друзьями, доверие в семье, понятный всем юмор".

При этом Тим Джонсон отметил, что для американских киностудий крайне важны зарубежные кинорынки. "Надо понять, что 2/3 сборов от голливудских фильмов приходят из международного проката, лишь треть - из самой Америки, - сказал он. - Также крайне важно заниматься копродукцией, для этого нужно найти единые темы, понимать культуры других стран. Полагаю, что в самом ближайшем будущем будет больше копродукции между Россией, Европой, Азией и Америкой".

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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