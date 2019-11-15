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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Новая петербургская кинопрокатная компания "Белые ночи" начнет работу с 1 декабря

Она станет четвертым активом группы компаний ГПМ КИТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Новая петербургская кинопрокатная компания "Белые ночи", которая будет осуществлять прокат авторского, экспериментального, фестивального кино, начнет работу с 1 декабря. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ) заместитель гендиректора холдинга "Газпром-медиа" Денис Секачев.

Компания станет четвертым активом группы компаний ГПМ КИТ (в составе холдинга "Газпром-медиа"). "Это часть общей стратегии "Газпром-медиа" по созданию национального киноконтента. Каждый год, к сожалению, много авторских кинокартин не доходят до широкого зрителя. Мы как лидеры кинопроката России осознаем свою социальную ответственность, поэтому создаем кинокомпанию "Белые ночи", которая будет заниматься созданием авторского контента", - сказал Секачев.

По словам гендиректора ГПМ КИТ Рафаела Минасбекяна, прежде всего компания настроена на прокат российских фильмов, но фокус будет и на зарубежные кинокартины. Компания планирует также организовывать параллельные мероприятия: творческие встречи, публичные обсуждения с известными кинодеятелями. Гендиректором компании "Белые ночи" назначена Ирина Пономарева.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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