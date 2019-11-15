Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Эксперты: России надо развивать логистику музыкальной индустрии

По словам президента группы компаний NCA Михаила Шурыгина, в России есть места, до которых музыкантам физически трудно добраться с большим количеством оборудования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Развитие музыкальной индустрии напрямую зависит от физической и юридической доступности работы в стране, от развития логистики. К такому выводу пришли эксперты в ходе круглого стола о технологиях международного шоу-бизнеса на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме (ПМКФ).

"Мы считаем Россию еще развивающимся рынком с точки зрения экономики. Появившиеся после поднятия железного занавеса рынки требуют длительного времени для становления на ноги. Если рассматривать в целом регион Восточной Европы, то есть только две страны, которые можно считать вставшими на ноги, это Чехия и Польша, где хорошо развита концертная логистика. В другие страны Восточной Европы труднее добраться с точки зрения логистики, там слабее валюты, и это те факторы, которые негативно сказываются", - заявил британский музыкальный агент Тим Доудол, более 40 лет работающий в индустрии.

Он напомнил, что в случае с Россией добавляется проблема прохождения таможни, которой нет внутри Евросоюза. Основатель британской рок-группы Uriah Heep Кен Хенсли добавил к этому трудности с получением визы, при этом отметив положительную динамику в развитии музыкальной индустрии в России. "Я впервые приехал в Россию в 2001 году и за 18 лет посетил почти все уголки страны. Я вижу развитие как с точки зрения технологий, оборудования, которое стало доступно, так и квалификации людей, которые работают в индустрии", - признался он.

По словам модератора встречи, президента группы компаний NCA Михаила Шурыгина, в России действительно остаются направления, к которым музыкантам физически трудно добраться. "Например, группа Scorpions и Крис де Бург возят с собой большое количество оборудования. А в России возможности перемещения таких грузов довольно ограничены", - заметил промоутер.

При этом роль концертов в доходе индустрии растет, заявили эксперты. "Раньше концерты помогали увеличить популярность артиста, но ключевым показателем были продажи пластинок. Затем продажи стали снижаться, а доходы от концертов становятся все важнее", - заметил Доудол.

Основатель и управляющий директор крупнейших музыкальных компаний Болгарии (Virginia Records, Animato Music, Virginia Publishing, Animato Music Publishing и Balkanika Publishing) Станислава Армутлиева также напомнила об общей для всей Восточной Европы проблеме пиратства. "В Восточной Европе меня больше всего беспокоит, что люди не уважают интеллектуальные права. Это приводит к низкому доходу музыкальной индустрии. В этих условиях надо учиться сделать максимум в ограниченных условиях", - заметила она.

О форуме

ПМКФ проходит 14-16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
Реклама на ТАСС
VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
В фонде Потанина сообщили, что в России растет интерес к теме эндаументов в сфере культуры
Два региональных музея в Томске и Красноярске получили сертификаты выпускников программы повышения квалификации Московской школы управления Сколково "Стратегия создания и развития фондов целевого капитала"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС