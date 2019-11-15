Эксперты: России надо развивать логистику музыкальной индустрии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Развитие музыкальной индустрии напрямую зависит от физической и юридической доступности работы в стране, от развития логистики. К такому выводу пришли эксперты в ходе круглого стола о технологиях международного шоу-бизнеса на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме (ПМКФ).

"Мы считаем Россию еще развивающимся рынком с точки зрения экономики. Появившиеся после поднятия железного занавеса рынки требуют длительного времени для становления на ноги. Если рассматривать в целом регион Восточной Европы, то есть только две страны, которые можно считать вставшими на ноги, это Чехия и Польша, где хорошо развита концертная логистика. В другие страны Восточной Европы труднее добраться с точки зрения логистики, там слабее валюты, и это те факторы, которые негативно сказываются", - заявил британский музыкальный агент Тим Доудол, более 40 лет работающий в индустрии.

Он напомнил, что в случае с Россией добавляется проблема прохождения таможни, которой нет внутри Евросоюза. Основатель британской рок-группы Uriah Heep Кен Хенсли добавил к этому трудности с получением визы, при этом отметив положительную динамику в развитии музыкальной индустрии в России. "Я впервые приехал в Россию в 2001 году и за 18 лет посетил почти все уголки страны. Я вижу развитие как с точки зрения технологий, оборудования, которое стало доступно, так и квалификации людей, которые работают в индустрии", - признался он.

По словам модератора встречи, президента группы компаний NCA Михаила Шурыгина, в России действительно остаются направления, к которым музыкантам физически трудно добраться. "Например, группа Scorpions и Крис де Бург возят с собой большое количество оборудования. А в России возможности перемещения таких грузов довольно ограничены", - заметил промоутер.

При этом роль концертов в доходе индустрии растет, заявили эксперты. "Раньше концерты помогали увеличить популярность артиста, но ключевым показателем были продажи пластинок. Затем продажи стали снижаться, а доходы от концертов становятся все важнее", - заметил Доудол.

Основатель и управляющий директор крупнейших музыкальных компаний Болгарии (Virginia Records, Animato Music, Virginia Publishing, Animato Music Publishing и Balkanika Publishing) Станислава Армутлиева также напомнила об общей для всей Восточной Европы проблеме пиратства. "В Восточной Европе меня больше всего беспокоит, что люди не уважают интеллектуальные права. Это приводит к низкому доходу музыкальной индустрии. В этих условиях надо учиться сделать максимум в ограниченных условиях", - заметила она.

О форуме

ПМКФ проходит 14-16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.