В Ингушетии открылась совместная выставка художниц из Ингушетии и Дагестана

МАГАС, 15 ноября. /ТАСС/. Совместная выставка художниц из Ингушетии и Дагестана "Мир, наполненный красками" открылась в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии. Об этом ТАСС сообщила в пятницу главный научный сотрудник музея Лейла Алмазова.

"Обе художницы давно знакомы, они занимаются живописью, в их совместной выставке "Мир, наполненный красками" представлено около 40 картин. У них разные стили написания: молодая художница из Дагестана Шуайнат Максудова пишет живописные картины в жанрах пейзаж, натюрморт и портретное искусство на тему легенд и истории Дагестана. А наша художница Лидифа Мержоева представила работы в таких жанрах, как пейзажи, натюрморты, работы в технике батик, что является нераспространенным у нас мастерством, это, в основном, цветочные узоры, натюрморты", - сказала Алмазова.

По словам главного хранителя музея Мадины Хамхоевой, у Ингушетии налажено тесное взаимодействие с музеями Дагестана в рамках межмузейного сотрудничества.

"В рамках межмузейного сотрудничества в 2016 году мы впервые поехали в Дагестан с выставкой, после этого уже дагестанские музеи начали проводить выставки у нас. Мы были с выставками в разных регионах и городах страны, но самое тесное взаимодействие у нас сложилось именно с Дагестаном. Указ президента страны о межмузейном сотрудничестве принес нам действительно большую пользу, это обмен опытом не только между музеями, но и обмен искусством и навыками между художниками, знакомство жителей регионов с культурой других народов", - сказала ТАСС Хамхоева.

Вставка "Мир, наполненный красками" является первой совместной выставкой художниц, она продлится до середины декабря 2019 года.