Фильм "Доктор Лиза" выйдет в прокат осенью 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Художественный фильм "Доктор Лиза" режиссера Оксаны Карас об основательнице фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке выйдет в прокат осенью 2020 года. Об этом в пятницу на пресс-брифинге в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ) сообщила генеральный директор компании - прокатчика фильма "Белые ночи" Ирина Пономарева.

"Одним из самых ожидаемых, самых значимых фильмов будущего года для нас станет фильм "Доктор Лиза" производства "Киностудии КИТ". Релиз намечен на осень 2020 года", - сказала Пономарева, добавив, что у фильма большой фестивальный потенциал.

Компания начнет работу 1 декабря 2019 года. По словам ее директора, планируется, что дистрибьютер будет выпускать 20 релизов в год.

Фильм расскажет об одном дне из жизни доктора Лизы. По сюжету, Елизавета Глинка и ее муж Глеб готовятся отпраздновать 30-летие со дня свадьбы. Елизавета Петровна освободила для себя этот день, однако ей необходимо ненадолго зайти на работу - в свой фонд. Как только она переступает порог, начинается череда ежедневных дел. Главную роль исполнила Чулпан Хаматова, в фильме также задействованы Константин Хабенский, Тимофей Трибунцев, Юлия Ауг, Анджей Хыра.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.