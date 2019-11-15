Новгородские власти намерены до конца года устранить отставание по нацпроекту "Культура"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Новгородской области рассчитывают до конца года ликвидировать отставание по целевому показателю нацпроекта "Культура", связанному с посещаемостью театров, музеев и библиотек, сообщила ТАСС в пятницу замминистра культуры региона Вилена Сотникова. Увеличение посещаемости учреждений культуры на 15% является приоритетом нацпроекта.

На заседании координационного совета по культуре, прошедшем на Санкт-Петербургском международном культурном форуме 14 ноября, министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что семь регионов страны, в том числе Новгородская область, за 10 месяцев реализации нацпроекта не достигли целевых показателей по посещаемости культурных учреждений.

"Сегодня в Великом Новгороде, Пестове и Холме в рамках национального проекта "Культура" открываются виртуальные концертные залы, они также должны привлечь большое количество поклонников искусства. Впереди предновогодние мероприятия и другие события в сфере культуры. К концу года рассчитываем плановый показатель выполнить", - сказала Сотникова.

Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей.