Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Самарская область заключила соглашение с Эрмитажем о совместных выставках и конференциях

В рамках соглашения, музей также будет проводить на различных площадках региона семинары по проблемам музейного дела, научно-просветительские, образовательные и культурные проекты

САМАРА, 15 ноября. /ТАСС/. Эрмитаж будет сотрудничать с выставочными площадками Самарской области, организуя совместные выставки, конференции и научную работу. Соответствующее соглашение подписано региональным правительством и музеем на Санкт-Петеребургском международном культурном форуме, говорится в сообщении правительства Самарской области.

"Правительство Самарской области и руководство второго по величине художественного музея мира - Государственного Эрмитажа заключили соглашение о сотрудничестве. Соглашение между музеем и Самарской областью даст возможность Эрмитажу на площадках нашего региона реализовывать новые проекты в области культуры и искусств, а самарцам - не покидая родного края прикоснуться к легендарным произведениям классиков и современников", - говорится в сообщении.

В соответствии с соглашением, Эрмитаж будет проводить на различных площадках Самарской области выставки, конференции, семинары по проблемам музейного дела, научно-просветительские, образовательные и культурные проекты. Также планируется обмен информацией в сфере музейного дела, охраны историко-культурного наследия. Кроме того, планируется работа по внедрению современных средств мультимедиасистем в учреждениях искусства.

"В рамках соглашения мы планируем и выставочную деятельность, деятельность по обмену опытом, просветительскую и образовательную деятельность. У Эрмитажа богатейший опыт, традиции, у Эрмитажа есть взгляд в будущее, практика по использованию современных технологий в музейном деле, поэтому будем учиться и учиться", - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.

Теги
РоссияСамарская областьVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
Реклама на ТАСС
VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
Новгородские власти намерены до конца года устранить отставание по нацпроекту "Культура"
Увеличение посещаемости учреждений культуры на 15% является приоритетом нацпроекта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС