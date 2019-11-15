Самарская область заключила соглашение с Эрмитажем о совместных выставках и конференциях

САМАРА, 15 ноября. /ТАСС/. Эрмитаж будет сотрудничать с выставочными площадками Самарской области, организуя совместные выставки, конференции и научную работу. Соответствующее соглашение подписано региональным правительством и музеем на Санкт-Петеребургском международном культурном форуме, говорится в сообщении правительства Самарской области.

"Правительство Самарской области и руководство второго по величине художественного музея мира - Государственного Эрмитажа заключили соглашение о сотрудничестве. Соглашение между музеем и Самарской областью даст возможность Эрмитажу на площадках нашего региона реализовывать новые проекты в области культуры и искусств, а самарцам - не покидая родного края прикоснуться к легендарным произведениям классиков и современников", - говорится в сообщении.

В соответствии с соглашением, Эрмитаж будет проводить на различных площадках Самарской области выставки, конференции, семинары по проблемам музейного дела, научно-просветительские, образовательные и культурные проекты. Также планируется обмен информацией в сфере музейного дела, охраны историко-культурного наследия. Кроме того, планируется работа по внедрению современных средств мультимедиасистем в учреждениях искусства.

"В рамках соглашения мы планируем и выставочную деятельность, деятельность по обмену опытом, просветительскую и образовательную деятельность. У Эрмитажа богатейший опыт, традиции, у Эрмитажа есть взгляд в будущее, практика по использованию современных технологий в музейном деле, поэтому будем учиться и учиться", - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.