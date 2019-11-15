Центр Башмета откроется на базе ярославского музыкального училища им. Собинова

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Образовательный центр Юрия Башмета откроется на базе музыкального училища имени Л.В. Собинова в Ярославле, соответствующее соглашение подписали известный музыкант и власти региона на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме (ПМКФ), сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.

"В Ярославской области откроется образовательный центр Юрия Башмета. Соглашение об этом директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева и народный артист СССР Юрий Башмет подписали на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который проходит в Северной столице 14-16 ноября", - говорится в сообщении.

Образовательный центр Юрия Башмета откроется в Ярославле при поддержке Русского концертного агентства в 2020 году. В центре будут заниматься одаренные дети со всего региона. Мастер-классы на базе центра будут проводить известные деятели искусства, российские и зарубежные педагоги. В центре также будут проводиться семинары и творческие встречи.

Юрий Башмет - Народный артист России, известный альтист, дирижер, педагог, общественный деятель, лауреат Государственной премии СССР и четырех Государственных премий РФ. Художественный руководитель ансамбля "Солисты Москвы", Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", создатель благотворительного фонда, присуждающего ежегодные премии имени Шостаковича за выдающиеся достижения в области мирового искусства. Образовательные центры Башмета созданы в 13 городах России.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.