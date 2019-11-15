Региональную Кураторскую школу NEMOSKVA планируется провести в 2020 году в Забайкалье

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Передвижную школу по обучению молодых кураторов профессиональным практикам в регионах РФ проекта NEMOSKVA планируется провести в Забайкальском крае летом следующего года. Об этом ТАСС в пятницу сообщила комиссар проекта NEMOSKVA (организатор Кураторской школы), художественный руководитель Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова в кулуарах VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).

"Мы планируем организовать следующую Кураторскую школу в августе 2020 года, проект ежегодно будет проводиться в разных регионах страны. В 2020 году мы рассматриваем возможность проведения в Забайкальском крае или Тобольске [Тюменская область], но, в первую очередь, хотим в Забайкальском крае. Для нас важно, чтобы в проекте участвовали кураторы, активно работающие в Екатеринбурге, Красноярске, Владивостоке и других регионах России", - отметила собеседница агентства.

Три лучших проекта, отобранных по итогам образовательной программы, будут рассмотрены благотворительным фондом Владимира Потанина и компанией "Сибур" для оказания финансовой поддержки в их реализации. Лучшие из них смогут получить грант в пределах 5 млн рублей.

Первая Кураторская школа состоялась в городе Сатка Челябинской области в октябре 2019 года. По ее итогам три куратора получили средства на реализацию своего проекта. Двухнедельный курс школы, организуемой при поддержке Минкультуры РФ, содержит теоретические и практические занятия от международных и российских преподавателей, кураторов и исследователей современного искусства.

Проект NEMOSKVA инициировал в 2017 году Государственный центр современного искусства в составе РОСИЗО. Это стратегический проект развития современной культуры в регионах РФ, направленный на продвижение региональных художников и кураторов, исследование современного художественного рынка России через профессиональный диалог.

ПМКФ проходит 14-16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.