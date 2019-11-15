Худрук МХАТ: Татьяна Доронина вернется на сцену, когда позволит здоровье

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Спектакли с участием народной артистки СССР, президента Московского художественного академического театра им. М. Горького Татьяны Дорониной вернутся в афишу театра, как только позволит состояние ее здоровья. Об этом сообщил в пятницу ТАСС художественный руководитель МХАТ Эдуард Бояков в кулуарах VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

"Малейшая будет возможность, как только она скажет, что готова выйти на сцену - мы, конечно, поставим в афишу [постановки с ее участием], безусловно", - сказал Бояков.

Худрук напомнил, что в театре "еще достаточно много идет спектаклей в постановке Дорониной". "Мы следим за спектаклями, следим за декорациями, [планов убирать из репертуара] нет", - подчеркнул он.

При этом Бояков напомнил, что Татьяна Доронина после его назначения худруком "один раз появилась в театре, сыграла один спектакль - "Вассу Железнову" и потом заболела".

Сейчас же, добавил он, Доронина много времени проводит в санаториях, лечится. "Мы все очень переживаем, постоянно интересуемся - есть связь через помощников, водителей", - сказал Бояков.

Доронина известна своими ролями в Ленинградском государственном театре им. Ленинского Комсомола, Московском академическом театре им. В. Маяковского, Ленинградском академическом Большом драматическом театре им. М. Горького, где играла в постановках Г. А. Товстоногова.

В МХАТ им. М. Горького Доронина исполнила роли Грушеньки в "Братьях Карамазовых" Бориса Ливанова, Насти в "На дне" Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко, Дульсинеи в "Дульсинее Тобосской" Олега Ефремова, Вассы Железновой в одноименной постановке Бориса Щедрина. Среди киноработ актрисы - фильмы "Первый эшелон" Михаила Калатозова, "Шли солдаты…" Леонида Трауберга, "Горизонт" Иосифа Хейфица и другие. С июля 1987 по декабрь 2018 года Доронина являлась художественным руководителем МХАТ им. М. Горького, после чего указом президента РФ была назначена президентом театра.

О форуме

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проводит секцию "Массовые коммуникации".