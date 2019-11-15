Производители "Смешариков" сделают фильм про домовенка с тяжелым характером

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Будущий полнометражный анимационный фильм "Финник" про домовенка уже заинтересовал европейских дистрибьюторов. Об этом сообщила в пятницу руководитель направления международного маркетинга группы компаний "Рики" Валерия Коротина на очной защите анимационных проектов в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, передает корреспондент ТАСС.



"Мы готовим полнометражный анимационный фильм, приключенческую комедию "Финник", в 3D, еe главный герой - домовой, - отметила представитель компании. - Проект уже поддержан Фондом кино, сейчас мы заканчиваем сценарий". Валерия Коротина добавила, что у компании уже есть предпродажи на европейские рынки. "Также мы открыты к сотрудничеству с иностранными компаниями и копродукции", - отметила она.



Представитель компании пояснила, что, согласно поверию, в каждом доме есть существо, которое заботится обо всех. "Наш домовой не совсем такой - он добрый, забавный и при этом вредный", - пояснила Валерия Коротина. Он делает все, чтобы разные семьи спешно покидали его жилище, пока не знакомится с замкнутой 12-летней девочкой Кристиной и ее семьей.



Также представитель группы компаний представила будущий комедийный мультфильм "Камелеоны" для детей 6-11 лет про эксцентричную музыкальную группу хамелеонов, которые мечтают о славе. Предполагается, что в фильме прозвучат "хиты, известные во всем мире".

Проекты "Союзмультфильма"

Директор "Союзмультфильма " Борис Машковцев представил четыре сериала киностудии, ориентированные на копродукцию. Это, в частности, фильм "Зебра в клеточку" про зебру, родившуюся с необычным окрасом, сериал планируют выпустить на телеэкраны уже в конце 2019 года.



Также директор киностудии рассказал о проекте "Пластилинки" - мультипликационной энциклопедии для самых маленьких, сериале "Петя и Волк" для школьников и мультике "Фрош", который будет выполнен в 3D.



Заместитель генерального продюсера по развитию анимационного бизнеса компании Red Carpet Studio Наталья Иванова-Достоевская представила три проекта компании, которые также надеются выпустить на международные рынки. Это "Пугашки" про потомков сказочных существ, которые попадают в мир людей и знакомятся с детьми. Проект планируют выпустить осенью 2020 года.



Также представитель компании рассказала о 3D вэб-сериале "Рогач и Моргач", который уже продан на территории России, Канады и США, и мультфильме "Космический доктор Кот" - кукольное шоу про доброго кота, который живет в космосе и лечит инопланетян.

О форуме

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.