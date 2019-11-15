Новую сцену Пермского театра оперы и балета планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году

ПЕРМЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Пермского края планируют ввести в эксплуатацию новую сцену Пермского театра оперы и балета в 2022 году. Это следует из материалов презентации, которую в пятницу на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия Перми под председательством вице-премьера РФ Виталия Мутко, представил глава региона Максим Решетников.

Работа над проектом новой сцены началась летом 2019 года, в ней принимают участие американские архитекторы, они занимаются архитектурным обликом фасада и интерьера. Строительство новой сцены должно начаться в 2020 году. "Срок ввода в эксплуатацию - декабрь 2022 года, ориентировочная стоимость объекта - 10,35 млрд рублей. Общая площадь здания - 32 тыс. кв. м", - отмечается в презентации.

В августе министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский сообщал, что в новом театре будет два зала - на 1300 и 800 мест, а также три балетных, хоровой и классы для индивидуальных занятий. Здание новой сцены расположится в центре Перми в микрорайоне Разгуляй у сквера Василия Татищева.

Пермский театр оперы и балета - один из старейших музыкальных театров России, создан в 1870 году. Его достижения неоднократно отмечены премиями фестиваля "Золотая маска". Здание театра расположено в центре Перми на улице Петропавловская. Как сообщал ТАСС гендиректор Пермской оперы Андрей Борисов, новая сцена даст возможность раскрыть творческие потенциалы театра, появится возможность поставить тетралогию Рихарда Вагнера "Кольцо Нибелунга" или "Аиду" Джузеппе Верди. Сейчас оркестр, необходимый для этих постановок, не вместится в оркестровую яму.

Пермь, основанная в 1723 году, - крупнейший город Западного Урала с населением более 1 млн человек, расположен на берегу реки Кама. В 2023 году Пермь отметит 300-летие со дня основания, указ о праздновании подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Оргкомитет по подготовке к юбилею города, который займется реализацией проектов по инфраструктуре и разработкой плана мероприятий, возглавляет Мутко.