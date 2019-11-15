Выставку современного искусства проекта Nemoskva организуют в Санкт-Петербурге в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Кураторы проекта межрегионального взаимодействия в области современного искусства Nemoskva в 2020 году организуют выставку в Санкт-Петербургском Центральном выставочном зале "Манеж". Об этом ТАСС сообщила в пятницу комиссар проекта Алиса Прудникова на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме (ПМКФ).

"В 2020 году запланирована выставка в петербургском Центральном выставочном зале "Манеж". <...> Экспозиция станет результатом коллективной работы кураторов Nemoskva и дружественных проекту кураторов из разных регионов России. Всего планируется участие семи специалистов. <…> Тематика выставки и ее концепция пока находятся в разработке", - сказала Прудникова.

В 2019 году кураторы проекта Nemoskva приняли участие в Венецианской биеннале современного искусства, а также организовали выставку в Центре изящных искусств Bozar в Брюсселе (Бельгия).

Проект Nemoskva инициировал в 2017 году Государственный центр современного искусства в составе РОСИЗО. Это стратегический проект развития современной культуры в регионах РФ, направленный на продвижение региональных художников и кураторов, исследование современного художественного рынка России через профессиональный диалог.

ПМКФ проходит 14-16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.