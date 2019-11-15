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В Волгограде открыли памятник в честь 90-летия Пахмутовой

Скульптура представляет собой девочку, которая сидит на табурете и играет на аккордеоне
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Описание
© Дмитрий Рогулин/ТАСС
Скульптор Сергей Щербаков
© Дмитрий Рогулин/ТАСС
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

ВОЛГОГРАД, 15 ноября. /ТАСС/. Ученики музыкальных школ, представители власти и общественники открыли в пятницу в Волгограде скульптуру, установленную в честь 90-летия Александры Пахмутовой. Участникам проекта по возведению скульптуры вручили памятные медали, одну из которых также передадут Пахмутовой.

В Волгограде прошло детство Пахмутовой, а сама композиция - девочка, играющая на аккордеоне - запечатлела реальный исторический факт, когда в 13 лет будущая композитор выступала перед ранеными бойцами в госпиталях во время Великой Отечественной войны.

"Скульптура открыта в сквере имени Пахмутовой на склоне поймы реки Царица, где сейчас завершается благоустройство. На другом склоне поймы уже есть сквер имени Пушкина, где установлен бюст поэта. Здесь сложилось такое культурно-просветительское пространство, чтобы и волгоградцы, и приезжающие к нам гости знали, что Волгоград - не только город Сталинградской победы, но и родина таких замечательных людей, как Александра Пахмутова", - сказал на открытии скульптуры представитель администрации города Эдвин Петров.

Известный волгоградский художник и общественник Владислав Коваль вручил участникам проекта по возведению скульптуры в честь 90-летия Пахмутовой памятные медали. "Одну из этих медалей мы обязательно передадим Александре Пахмутовой в Москву",- сказал Коваль. На церемонии открытия скульптуры выступили детские творческие коллективы, а лауреат детского Евровидения 2007 года Александра Головченко, которая окончила в Волгограде ту же музыкальную школу, что и в свое время Александра Пахмутова, исполнила одно из самых известных произведений композитора - песню "Надежда".

Высота скульптуры всего 1,2 метра. Она представляет собой девочку с заплетенными калачиком косичками, которая сидит на табурете и играет на аккордеоне. Скульптура отлита из бронзы в подмосковном Жуковском на предприятии "Лит арт".

Александра Пахмутова -российский композитор, народная артистка СССР (1984), Герой Социалистического Труда (1990). Автор песен "Нежность", "Команда молодости нашей", "Обнимая небо" и др. Лауреат Государственных премий СССР (1975, 1982) и РФ (2015). 9 ноября ей исполнилось 90 лет.

Теги
РоссияВолгоградская область
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