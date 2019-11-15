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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

На Петербургском культурном форуме обсудили сотрудничество театров и музеев

Участники дискуссии высказали мнение, что музеям необходимо меняться, чтобы отвечать на запросы зрителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Дискуссия "Theatrum 2020. Расширяя границы сотрудничества театра и музея" прошла в пятницу на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Эксперты обсудили опыт сотворчества театров и музеев и рассказали о проектах синтетического жанра.

Модераторами дискуссии выступили редакционный редактор "Forbes Россия" Николай Усков и куратор Института театра Антон Флеров. "Мы живем в эпоху, наверное, самой крупной революции в истории человечества - технологической революции. Но я бы ее назвал революцией смыслов, когда происходит освобождение, раскрепощение, пересмотр догм в самых разных сферах нашей жизни. И музей как величественное царство мертвых, каким он был, каким мы его знаем с детства, уходит в прошлое. Мы хотим взаимодействовать с искусством, с прошлым, классикой, и с современным искусством, мы хотим быть полноценными участниками, а не только восторженными зрителями", - задал тему мероприятия Усков.

Другим современным трендом он назвал появление мультидисциплинарных проектов, когда разные области знания находят "предмет для диалога". Год назад на культурном форуме в Санкт-Петербурге Фонд Потанина организовал дискуссию, где обсуждался феномен сотворчества театра и музея, результатом чего стал совместный проект фонда, Института театра и "Золотой Маски" - "Theatrum". Он призван обратить внимание профессионального сообщества, менеджмента в сфере культуры и широкой публики на активное развитие театра, сценических и перформативных практик в музеях, галереях, заповедниках и аналогичных организациях.

"Начиная с 2012 года практически каждый год в наши открытые конкурсы стали попадать различные музейно-театральные проекты. И мы с коллегами, встретившись на Санкт-Петербургском форуме год назад, обсуждали этот феномен и подумали: а почему бы не посмотреть на него более широко? Случайное ли это явление, отдельные ли это истории, которые в разных музеях возникают, или это какое-то новое явление, которое может быть переосмыслено, дополнено?" - рассуждает генеральный директор фонда Потанина Оксана Орачева, рассказывая о зарождении проекта "Theatrum".

При этом она отметила, что в фокусе были не только музеи современного искусства, для которых такое сотворчество привычно, но и исторические, этнографические и другие музеи. "Мы видим по разным нашим проектам, что сегодня есть взаимная потребность и у организаций, учреждений культуры, и у людей, которые приходят в музеи и театры, с одной стороны, обратиться к истинному, к подлинности, но при этом сохранить образность восприятия, показав творческий элемент, соединить творчество и историю, подлинность и креативность", - сказала Орачева.

Новые вызовы

Участники дискуссии, среди которых была генеральный директор музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина, высказали мнение, что музеям необходимо меняться, чтобы отвечать на запросы зрителей. "И мы бесконечно находимся в поиске нового языка для взаимодействия. Мне кажется, то сближение, которое происходит между музеем и театром, является в какой-то степени тем новым выходом, новым шагом, вызовом, который нам предъявляется", - сказала она.

Она сообщила, что музей "Царицыно" не остался в стороне. Он экспериментирует, и среди таких экспериментов - выставка "Опера: страсть, власть и политика", которая организована совместно с британским Музеем Виктории и Альберта и пройдет в 2021 году. Куратор выставки Кейт Бейли отметила, что ее создатели хотят рассказать историю Европы как историю творческого процесса, создать некое театральное путешествие, привнести концепцию театра в музей.

О своем музейно-театральном опыте рассказал также художественный руководитель БДТ им. Товстоногова Андрей Могучий - среди его работ музейно-театральный проект "Хранить вечно" и "Фанерный театр". Первый - выставка-спектакль, посвященная 100-летию превращения бывших пригородных императорских резиденций "Гатчина", "Павловск", "Петергоф" и "Царское село" в общедоступные музеи. Второй проект - архитектурный павильон, расположенный внутри основного здания БДТ, "вторжение конструкции в каноническое пространство классического театра".

По словам Орачевой, важно то, что объединяются не просто разные специалисты, а разные направления, тем самым показывая партнерский потенциал. Она обратила внимание на возможность критического переосмысления, когда традиционная практика вдруг перестает быть традиционной - неважно, музейная или театральная.

"И это ответ на первый вопрос, который мы себе задаем - а разве так можно? Собственно, ответ на него мы себе уже дали - да, можно. Это неслучайная история. Это не только в Петербурге, или в Вологодской области, Томске или Москве, или в Лондоне, или еще где-то. Это возникает в самых городах, это значит, что мы еще шире раздвинули границы своего собственного творчества", - заключила генеральный директор фонда Потанина.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.

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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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