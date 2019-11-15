На культурном форуме в Петербурге наградили лауреатов Большого детского фестиваля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Режиссеры театра и кино из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери и Екатеринбурга стали лауреатами II Международного большого детского фестиваля. Церемония награждения состоялась в пятницу на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме (ПМКФ).

"Я думаю, фестиваль прошел замечательно. С каждым годом мы увеличиваем темпы и масштабы. Потому что чем это событие масштабнее, тем заметнее. Только такой принцип работает для детского искусства", - сказал журналистам художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков.

По его словам, фестиваль собирает все то лучшее, что было создано в драматическом, музыкальном театре, в анимации, в кино и в цирке.

Победителей среди спектаклей и кино-анимационных работ фестиваля выбирало детское жюри под председательством финалистки шоу "Голос. Дети" Ярославы Дегтяревой. Постановки выбирались отдельно для старшей и младшей возрастных категорий.

Для детей старшего возраста были выбраны постановки в трех категориях. Победителем в номинации "Лучший драматический спектакль для детей" стала постановка "Старосветские помещики" Центра драматургии и режиссуры. Лучшим спектаклем театра кукол для детей был выбран "Мойры Петроградского района" Московского областного государственного театра кукол. Лауреатом в номинации "Лучший музыкальный спектакль для детей был назван "МАЯКОВСКИЙ. Городской мюзикл" Московского "Театра Луны" и АНО "Музыкальное сердце театра".

Также были выбраны лучшие работы для младшей детской аудитории. Лучшим драматическим спектаклем для детей стал спектакль "Сказка на всякий случай" московского Театра Скорика. В номинации "Лучший спектакль театра кукол для детей" жюри отметило спектакль "Журавлиные перья" Тверского государственного театра кукол. Приз в номинации "Лучший музыкальный спектакль для детей" достался спектаклю "Кот в сапогах" Екатеринбургского театра юного зрителя.

Помимо этого, победителя выбрали в номинации "Лучший фильм для детей", им стала картина "Домовой" Евгения Бедарева. Безруков отметил специальным призом художественного руководителя фестиваля спектакль "…и звали его Домино" Бурятского республиканского театра кукол "Ульгэр".

Премии правительства и специальные призы

В рамках мероприятия вице-премьер РФ Ольга Голодец вручила премии правительства РФ за лучшую театральную постановку по русской классике. Она наградила Астраханский театр кукол за "Сказку о Крошечке-Хаврошечке", Иркутский областной театр кукол "Аистенок" за спектакль "Утиная охота. Сны Зилова" и Кировский государственный театр юного зрителя "Театр на Спасской" за "Дуэль".

"Это одно из важнейших мероприятий Года театра. Я помню тему детского театра поднял Сергей Витальевич Безруков, и то, что мы пришли сейчас к такому финалу - наша общая заслуга. Даже несмотря на то, что у нас есть лучшие, у нас нет худших, и в выигрыше от этой большой программы абсолютно все театры-участники", - сказала Голодец.

На церемонии закрытия фестиваля была также вручена премия "Легенда театра для детей и юношества" художественному руководителю Российского академического молодежного театра Алексею Бородину.

Международный большой детский фестиваль проходил на сцене 20 площадок Москвы и Подмосковья с 13 октября по 15 ноября. На них были представлены спектакли, мюзиклы, цирковые и ледовые шоу для детей и юношества. В конкурсной программе приняли участие более 30 театров из 12 городов России, а также были сыграны мюзиклы, цирковые и ледовые шоу для детей и юношества, прошли Дни детского кино и анимации.

В качестве кураторов фестиваля выступили драматург, художник и режиссер Александр Адабашьян, композитор Максим Дунаевский, мультипликатор Михаил Алдашин, дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные.