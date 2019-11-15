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Год театра в России

Медведев высоко оценил прошедший в 85 регионах театральный марафон

По словам премьер-министра, этой возможностью воспользовались семь миллионов человек, "что дорогого стоит"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высоко оценил организацию трансляций спектаклей в рамках Года театра. По его словам, этой возможностью воспользовались семь миллионов человек, "что дорогого стоит".

"В этом театральном марафоне приняли участие 85 регионов, Россия - страна большая и то, что нам удалось практически во всех регионах провести этот марафон, я считаю, что это уже само по себе дорогого стоит, - сказал Медведев на встрече с деятелями культуры. - Спектакли, их трансляции смогли увидеть порядка семи миллионов человек, и это тоже очень здорово с учетом специфики театрального жанра". Глава кабмина заметил, что такого рода мультимедийные возможности не стоит недооценивать, так как они дают шанс прикоснуться к высокому театральному искусству.

Приветствуя участников встречи, глава правительства напомнил, что в России в настоящий момент проходит Год театра. Он выразил уверенность в том, что Петербургский международный культурный форум внесет свою лепту в театральную деятельность.

Медведев также обратил внимание на Международную театральную олимпиаду. "В этот юбилейный год она впервые прошла в нашей стране, что само по себе тоже очень хорошее событие. Мы этим очень довольны", - подытожил премьер.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияГод театра в России
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