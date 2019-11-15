Восстановление сгоревшей в Карелии Успенской церкви могут начать в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Работы по восстановлению сгоревшей Успенской церкви XVIII века в Кондопоге могут начаться в 2020 году, сейчас идет подготовка проекта. Об этом в пятницу ТАСС на полях Санкт-Петербургского международного культурного форума сообщил директор департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры РФ Роман Рыбало.

Над проектом восстановления памятника деревянного зодчества работали центральные научно-реставрационные проектные мастерские с июня 2019 года и должны были представить готовый проект не позднее 25 ноября 2019 года. Позже было принято решение продлить срок до мая 2020 года, чтобы провести более качественные исследования, которые необходимы для создания проекта.

"Сам по себе проект тяжелый в силу того, что сведений, обмеров было не так много и, по сути, здания нет. Никогда не надо торопиться с проектом, для меня, когда сдвигаются сроки проектирования, это не страшно, потому что проект - это основа строительства. Наоборот, это говорит о том, что проектировщик понимает значимость этого и сдвигает сроки", - добавил Рыбало.

Успенская церковь была построена в 1774 году в память о погибших при Кижском восстании 1769-1771 годов, это был один из самых высоких деревянных храмов Русского Севера, его высота составляла 42 м. Церковь была объектом культурного наследия федерального значения, богослужения в ней не велись с 2015 года.

Уничтоживший храм пожар произошел 10 августа 2018 года. Фигурантом дела стал подросток из Петрозаводска. По решению Кондопожского городского суда мальчик направлен на принудительное лечение.

О форуме

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.