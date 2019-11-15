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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Пушкинский музей организует к 100-летию Коми крупный выставочный проект о Севере

В проекте будут задействованы все площадки и уличные пространства Сыктывкара

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Пушкинский музей и Минкультуры Республики Коми договорились о создании в 2021 году, в год 100-летия региона, крупного выставочного проекта на тему Севера. В нем будут задействованы все выставочные площадки и даже уличные пространства Сыктывкара, рассказал ТАСС министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов по итогам соглашения, подписанного в пятницу на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

"Самое серьезное соглашение, которые мы подписали, пожалуй, за последние четыре года, - это сегодняшнее соглашение с Мариной Лошак, генеральным директором Пушкинского музея. Оно позволит нам в 2021 году силами Пушкинского музея реализовать в республике крупный выставочный проект, в котором будут задействованы все площадки Сыктывкара, уличные пространства, привлечены современные художники. Это не просто фонды музея приедут к нам, а проект будет создан с нуля с зарубежными партнерами и посвящен северной тематике. Это будет основной культурный проект, который откроем в марте 2021 года к 100-летию республики. Рассчитываем, что часть проекта навсегда останется в Сыктывкаре", - сказал министр.

Помимо этого, Пушкинский музей планирует проводить в Коми образовательные проекты с привлечением специалистов, например, из Британского института культуры, из Франции, Италии.

"Русские сезоны"

В ходе форума подписано также соглашение между министерством и Автономной некоммерческой организацией "Русские сезоны", сообщил министр. "Мы утвердили наше участие в "Русских сезонах" на 2020-2021 годы. В 2020-м год "Русских сезонов" пройдет во Франции, Бельгии и Люксембурге, в 2021-м - в Дании, Норвегии и Швеции. Везде будут принимать участие коллективы из Коми - проект Национального музея региона, связанный с творчеством Кандинского, Государственный ансамбль "Асъя кыа". Планируем небольшие балетные спектакли отправлять в следующем году во Францию", - омтетил министр.

Центр культурных инициатив "Югор" (Сыктывкар) и Инновационный культурный центр (Калуга) договорились о совместных проектах по поддержке молодежных инициатив, обмене выставочными проектами.

По словам Емельянова, один из важных итогов форума заключается в том, что Республика Коми вновь вошла в топ-10 лучших регионов страны по развитию культуры. "То есть мы подтвердили свои достижения в сфере культуры. Диплом вручил вчера министр культуры России Владимир Мединский. Такую награду республика получает второй раз, предыдущая была вручена в 2017 году", - сказал Емельянов.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.

Теги
РоссияКомиVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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