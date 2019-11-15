Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Постановка оперы "Борис Годунов" открыла фестиваль "Болдинская осень" в Нижнем Новгороде

Смотр продлится до 24 ноября

ТАСС, 15 ноября. Всероссийский пушкинский фестиваль оперного и балетного искусства "Болдинская осень" открылся в пятницу Нижнем Новгороде оперой "Борис Годунов" Модеста Мусоргского. Фестиваль проходит на сцене Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина в 33-й раз, сообщила ТАСС руководитель литературно-драматической частью театра Елена Третьякова.

"Фестиваль открылся оперой "Борис Годунов", которая идет на сцене нашего театра с 1994 года", - отметила собеседница агентства.

На "Болдинской осени", которая будет проходить до 24 ноября, представят спектакли, входящие в репертуар театра: "Лебединое озеро", "Золотой петушок", "Евгений Онегин", "Пиковая дама" и другие. 23 ноября на сцене театра пройдет премьера балета "Безымянная звезда" по мотивам пьесы Михаила Себастьяна о любви светской дамы и учителя, отметила Третьякова.

"Особенность фестиваля состоит в том, что в постановках задействованы не только артисты Нижегородского театра оперы и балета, но и приглашенные артисты", - добавила собеседница агентства. В частности, партию Бориса Годунова в опере Мусоргского исполняет артист Большого театра, заслуженный артист РФ Михаил Казаков, а партию Марины Мнишек - артистка Екатеринбургского театра оперы и балета, лауреат премии "Золотая маска" Надежда Бабинцева.

Кроме того, на сцене нижегородского театра выступят артисты Большого театра Гузель Шарипова и Елена Заремба, солисты Мариинского театра Надежда Батоева и Константин Зверев, приглашенные исполнители и дирижеры из Новой Оперы, Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, "Геликон-опера" и других театров.

О фестивале

Фестиваль "Болдинская осень" прошел впервые в 1986 году, с 1988 года проводится ежегодно. Это единственный фестиваль оперного и балетного искусства, посвященный Пушкину, который в 1830, 1833 и 1834 приезжал в родовое имение Пушкиных в Болдино. В разные годы в фестивале участвовали исполнители и дирижеры из России, Италии, Испании, США, Японии, Аргентины, Польши, Германии и других стран.

Как отмечается на сайте фестиваля, в конце 80-х было принято решение не ограничиваться пушкинским репертуаром, а включать в афишу премьеры, лучшие спектакли года, классические оперные и балетные постановки.

Теги
РоссияНижегородская область
Реклама на ТАСС
Матвиенко просит главу парламента Кубы помочь в подборе здания для филиала Русского музея
Председатель Совета Федерации выразила уверенность в том, что филиал станет очень интересным культурным проектом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС