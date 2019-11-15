Постановка оперы "Борис Годунов" открыла фестиваль "Болдинская осень" в Нижнем Новгороде

ТАСС, 15 ноября. Всероссийский пушкинский фестиваль оперного и балетного искусства "Болдинская осень" открылся в пятницу Нижнем Новгороде оперой "Борис Годунов" Модеста Мусоргского. Фестиваль проходит на сцене Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина в 33-й раз, сообщила ТАСС руководитель литературно-драматической частью театра Елена Третьякова.

"Фестиваль открылся оперой "Борис Годунов", которая идет на сцене нашего театра с 1994 года", - отметила собеседница агентства.

На "Болдинской осени", которая будет проходить до 24 ноября, представят спектакли, входящие в репертуар театра: "Лебединое озеро", "Золотой петушок", "Евгений Онегин", "Пиковая дама" и другие. 23 ноября на сцене театра пройдет премьера балета "Безымянная звезда" по мотивам пьесы Михаила Себастьяна о любви светской дамы и учителя, отметила Третьякова.

"Особенность фестиваля состоит в том, что в постановках задействованы не только артисты Нижегородского театра оперы и балета, но и приглашенные артисты", - добавила собеседница агентства. В частности, партию Бориса Годунова в опере Мусоргского исполняет артист Большого театра, заслуженный артист РФ Михаил Казаков, а партию Марины Мнишек - артистка Екатеринбургского театра оперы и балета, лауреат премии "Золотая маска" Надежда Бабинцева.

Кроме того, на сцене нижегородского театра выступят артисты Большого театра Гузель Шарипова и Елена Заремба, солисты Мариинского театра Надежда Батоева и Константин Зверев, приглашенные исполнители и дирижеры из Новой Оперы, Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, "Геликон-опера" и других театров.

О фестивале

Фестиваль "Болдинская осень" прошел впервые в 1986 году, с 1988 года проводится ежегодно. Это единственный фестиваль оперного и балетного искусства, посвященный Пушкину, который в 1830, 1833 и 1834 приезжал в родовое имение Пушкиных в Болдино. В разные годы в фестивале участвовали исполнители и дирижеры из России, Италии, Испании, США, Японии, Аргентины, Польши, Германии и других стран.

Как отмечается на сайте фестиваля, в конце 80-х было принято решение не ограничиваться пушкинским репертуаром, а включать в афишу премьеры, лучшие спектакли года, классические оперные и балетные постановки.