Гран-при международного кинофестиваля ВГИКа завоевала французская картина "Рука в руку"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Международный студенческий фестиваль ВГИК, участниками которого стали 35 киношкол из 30 стран, завершился в пятницу. Гран-при получил фильм из Франции "Рука в руку" Луизы Курвуазье. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе фестиваля.

Сюжет фильма рассказывает о паре акробатов, которые путешествуют по миру, выступая на разных сценах. Их отношения портятся. В ходе очередной поездки в доме на колесах им придется попробовать восстановить доверие друг друга.

В конкурсе принимали участие студенческие фильмы из Великобритании, Германии, Франции, Израиля, Норвегии и других стран. В номинации "Лучший короткометражный игровой фильм" победу одержала кинолента Станислава Светлова "Тигр среди берез" (мастерская Владимира Меньшова, ВГИК). Лучшим документальным фильмом стала картина Алексея Евстигнеева "Золотые пуговицы" (мастерская Виктора Лисаковича, ВГИК), а победителем в номинации "Лучший анимационный фильм" стала лента "Дочка", режиссером которой выступила Дарья Кащеева (Чехия). Студенческое жюри назвало лучшим фильмом фестиваля картину Негара Аббаспура "Третье лицо, единственное число" (Иранская национальная школа кинематографии).

Приз зрительских симпатий завоевала картина Леонида Гардаша "Покорми кота, или как я полюбил и перестал бояться Дональда Трампа" (мастерская Владимира Хотиненко, ВГИК). Лучшую киноленту в данной номинации определили по итогам опроса зрителей на площадках фестиваля.

Театральный конкурс

Наряду с кинопросмотром, во ВГИКе прошел Международный театральный конкурс, в рамках которого состоялись выступления российских и зарубежных театральных трупп. Оценивало работы жюри под руководством композитора, режиссера, продюсера Адриано Де Сантиса. Гран-при в этом конкурсе получил спектакль "Don't eat that - it's for Christmas" (Киношкола в Лодзи).

Жюри отметило специальным призом постановку "Оркестр" (ВГИК). Приз зрительских симпатий также достался этому спектаклю, а играющая в нем актриса Лариса Кулакова получила награду за главную женскую роль. Приз за лучшую мужскую роль достался Александру Кубанину за игру в спектакле "Чуш" Астафьева или все, что осталось от экспедиции на родину автора" (Школа-студия МХАТ).

О фестивале

39-й Международный студенческий фестиваль ВГИК собрал почти 50 короткометражных игровых и документальных, анимационных и мультимедийных картин, снятых представителями 35 киношкол из 30 стран. В профессиональное жюри под председательством продюсера Марко Мюллера вошли отборщик программы "Двухнедельник режиссеров" Каннского кинофестиваля Алена Шумакова, отборщик программы фестиваля в Карловых Варах Ленка Тырпакова, режиссер, продюсер, обладатель "Золотого глобуса" Сиддик Бармак, документалист Джон Арчер, оператор Ханну-Пекка Витикайнен, аниматор Дмитрий Наумов.

Фестиваль проводится с 1961 года. На нем студенты российских и зарубежных киношкол могут показать свои учебные, курсовые, дипломные кино- и театральные работы широкой публике. Лауреатами в разное время становились Андрей Кончаловский, Вадим Абдрашитов, Сергей Соловьев, Александр Миндадзе, Отар Иоселиани, Элем Климов. Главная цель смотра - признание и поощрение молодых талантов современного кино, оценка перспектив развития отечественного и мирового кинематографа.