Медведев в Петербурге посетил выставку фотохудожника Сергея Берменьева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в пятницу посетил авторскую выставку фотохудожника Сергея Берменьева "Фантомы нашей любви. Цветная графика С.Берменьева", которая проходит в петербургском Михайловском замке в рамках проекта Российского фонда культуры.

На выставке представлены около 60 работ автора, в том числе фотопортреты ведущих представителей мировой литературы, искусства, музыки, театра и кино, таких как Иосиф Бродский, Мэрил Стрип, Михаил Барышников, Валерий Гергиев, Шэрон Стоун, Сергей Михалков, Аль Пачино, Джек Николсон, Мстислав Ростропович, Шон Пенн, Виктор Цой и других.

Заслуженный деятель искусств Сергей Берменьев является обладателем награды "Золотой глаз России", премии конкурса "Серебряная камера", а также автором 11 книг. Среди его известных фотопроектов - "8 звезд", "Цой и другие", "Русская Душа Иосифа Бродского".

Выставка будет открыта для посещения с 16 ноября по 8 декабря 2019 года.