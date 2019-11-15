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Медведев в Петербурге посетил выставку фотохудожника Сергея Берменьева

На выставке были представлены около 60 работ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в пятницу посетил авторскую выставку фотохудожника Сергея Берменьева "Фантомы нашей любви. Цветная графика С.Берменьева", которая проходит в петербургском Михайловском замке в рамках проекта Российского фонда культуры.

На выставке представлены около 60 работ автора, в том числе фотопортреты ведущих представителей мировой литературы, искусства, музыки, театра и кино, таких как Иосиф Бродский, Мэрил Стрип, Михаил Барышников, Валерий Гергиев, Шэрон Стоун, Сергей Михалков, Аль Пачино, Джек Николсон, Мстислав Ростропович, Шон Пенн, Виктор Цой и других.

Заслуженный деятель искусств Сергей Берменьев является обладателем награды "Золотой глаз России", премии конкурса "Серебряная камера", а также автором 11 книг. Среди его известных фотопроектов - "8 звезд", "Цой и другие", "Русская Душа Иосифа Бродского".

Выставка будет открыта для посещения с 16 ноября по 8 декабря 2019 года.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияСанкт-Петербург
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