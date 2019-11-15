Михалков будет отстаивать московский киноцентр "Соловей" и добиваться его модернизации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков заявил, что намерен отстаивать сохранение московского киноцентра "Соловей". Также режиссер надеется, что он будет модернизирован.

"Было бы нелепо, если бы я, как председатель Союза кинематографистов, не защищал этот кинотеатр. Это один из самых крупных киноцентров с большим количеством залов. Я надеюсь, что город выкупит эту землю. А компания (которой сейчас принадлежит земля - прим. ТАСС) готова за свой счет переоборудовать залы", - сказал Михалков, отвечая на вопрос ТАСС, в пятницу после показа спектакля своей Академии кинематографического и театрального искусства в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

По словам режиссера, планируется, в частности, сделать большой открытый кинозал на крыше киноцентра. "Они [владельцы земли] готовы идти навстречу людям, которые ходят в кино", - добавил Михалков.

"Я не могу предполагать, что там будет построено что-то другое, и, конечно, буду защищать киноцентр столько, сколько смогу, - сказал режиссер. - Я буду отстаивать киноцентр "Соловей", поддерживать 100 тыс. человек, которые подписали письмо с просьбой не разрушать то, что сейчас есть".

История вопроса

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский также выступил против того, чтобы киноцентр "Соловей" закрылся, однако добавил, что этот вопрос находится в компетенции московских властей. Предполагается, что многозальный кинотеатр закроется в конце 2019 года.

Киноцентр "Соловей" был построен в 1989 году, в нем располагаются 24 зала. В октябре 2018 года собственник здания (АО "Киноцентр") получил разрешение на строительство гостиницы на Дружинниковской улице. Новость о возможном сносе "Соловья" вызвала широкий общественный резонанс, 1 декабря состоялся согласованный мэрией Москвы митинг против сноса кинотеатра.

О форуме

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.