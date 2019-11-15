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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Мариинский театр покажет премьеру балета "Дафнис и Хлоя" на музыку Мориса Равеля

Спектакль создан в расчете на пространство Концертного зала, где зрительские места расположены вокруг сцены, как в греческом театре Эллады

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Премьера балета "Дафнис и Хлоя" на музыку Мориса Равеля пройдет в субботу в Концертном зале Мариинского театра. Создателем спектакля по мотивам романа древнегреческого писателя и поэта Лонга выступил петербургский хореограф Владимир Варнава, а музыкальным руководителем и дирижером премьеры - Валерий Гергиев, сообщает пресс-служба театра.

Первый показ новой работы приурочен к VIII Санкт-Петербургскому международному культурному форуму, участники которого имели возможность побывать на многих спектаклях Мариинского. В этом ряду - и субботняя премьера.

"Владимир Варнава уже знаком петербургской публике по постановкам балетов "Ярославна", "Глина", "Keep calm", "Петрушка". Помимо балета он много работает в драме, сочетая в своих спектаклях яркую театральность и поиск нового пластического языка. Соавтором хореографа выступил художник, сценограф и режиссер Павел Семченко, один из создателей театра "АХЕ", который впервые работает в Мариинском театре", - рассказали в пресс-службе.

Спектакль создан в расчете на пространство Концертного зала, где зрительские места расположены вокруг сцены и можно близко видеть танцовщиков, как в греческом театре Эллады, ко временам которой и отсылает сюжет "Дафниса и Хлои".

Этот балет впервые войдет в постоянный репертуар труппы. Ранее простановки на этот сюжет исполнялись здесь только по особым поводом. Так, в 1974 году балет "Дафнис и Хлоя" в постановке Май Мурдмаа был перенесен в Кировский (ныне Мариинский) театр из Национальной оперы Эстонии для творческого вечера Михаила Барышникова. В 2005 году хореограф Кирилл Симонов поставил одноименный балет для бенефиса прима-балерины Дарьи Павленко.

Владимир Варнава, начинавший как танцовщик, - лауреат премии "Золотая маска" (2011, 2014), победитель конкурса молодых хореографов международного фестиваля современной хореографии "Context. Диана Вишнева" (Москва, 2013), лауреат национальной театральной премии "Арлекин" (2011). Прошел стажировку в труппе Каролин Карлсон (Франция). Автор и участник проектов и перформансов в России и за рубежом.

О форуме

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проводит секцию "Массовые коммуникации".

Теги
РоссияСанкт-ПетербургVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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