Японский режиссер Тадаси Судзуки покажет в Петербурге спектакль "Сирано де Бержерак"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Крупнейший театральный режиссер Японии Тадаси Судзуки покажет в субботу на сцене Александринского театра спектакль "Сирано де Бержерак", в котором он объединил французские и японские мотивы. Это произведение вошло в программу Театральной олимпиады, которая продолжает свой марафон, несмотря на ее официальное закрытие на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Героем спектакля постановщик сделал самурая и драматурга Кедзо, который перед своей смертью пишет пьесу о собственной жизни, и этой пьесой становится "Сирано де Бержерак". Время действия спектакля перенесено в последние годы правления Японии самураями.

"Меня волновала не столько сама пьеса, сколько загадка многолетней любви японцев к этому произведению французского поэта и драматурга Эдмона Ростана. Моя постановка - попытка разгадать эту тайну, и я решил эту задачу следующим образом: Роксана и Кристиан являются не реальными действующими лицами спектакля, а плодом фантазии его главного героя", - отметил мастер в своем обращении к зрителям.

По его словам, "добровольный отказ Сирано от счастья взаимной любви нашел отклик в сердцах многих японских мужчин, потому что выразил имевшееся у них до недавнего времени представление о том, что истинно мужественный и по настоящему мужской путь в жизни - держаться на расстоянии от любимой женщины, сохраняя душевную чистоту, и одновременно - преклонение перед всем европейским".

Как сообщил корреспонденту ТАСС художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин, приезд театра Судзуки в Петербург - это ответный визит на гастроли Александринской труппы в Японии. "В нынешнем году Театральная олимпиада впервые проходила в двух наших странах, и мы рады такому обмену и возможности продолжить наш творческий диалог," - сказал режиссер.

В рамках Театральной олимпиады на Новой сцене Александринского театра японская труппа SCOT, основанная Судзуки, представит 19 и 20 ноября постановку "Гятэй-гятэй". В ней режиссер, объединяя возможности современного медиадизайна с традиционной практикой исполнения песнопений Семе, предлагает зрителям почувствовать, что искусство - это не только возможность приятно провести время, но и способ обретения гармонии.