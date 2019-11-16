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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Фестиваль "Русские сезоны" в 2020 году посвятят 75-летию Победы

Одним из событий станет концерт в Брюсселе, где оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева сыграет Седьмую симфонию Шостаковича

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Фестиваль "Русские сезоны", который в 2020 году охватит три страны - Францию, Бельгию и Люксембург, - будет посвящен 75-летию Победы. Об этом сообщил в субботу на деловом завтраке в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума заместитель министра культуры РФ Павел Степанов.

"Следующий год - год 75-летия Победы, и, конечно, это накладывает свой отпечаток на "Русские сезоны". Это не значит, что мы будем говорить только о Великой Отечественной войне, но тем не менее для нас это очень важная дата, поэтому в ряде мероприятий в странах, в которых проводятся "Русские сезоны", будет сделан акцент на этой юбилейной дате", - сказал Степанов. По его словам, одним из таких событий станет концерт 12 мая в Брюсселе, где оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева исполнит Седьмую симфонию Шостаковича.

Со следующего года "Русские сезоны" впервые проходят в нескольких странах одновременно. "Это будет трендом. В 2021 году мы хотим продолжить его в Южной Корее и КНДР, потом в скандинавских странах", - отметил замминистра.

Степанов добавил, что "Русские сезоны" играют большую роль в культурной дипломатии и "создают заряженное культурное поле в стране, в которой проводятся".

"Русские сезоны" - это масштабный проект по представлению российской культуры европейским зрителям. Он инициирован правительством России и Министерством культуры. В рамках фестиваля в одном из зарубежных государств на протяжении календарного года проходят гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино, ледовые и цирковые шоу и другие проекты.

Впервые фестиваль "Русские сезоны", названный так в память о легендарных гастролях балетной труппы Сергея Дягилева, прошел в 2017 году в Японии и собрал более 3,5 млн зрителей в 42 городах страны. В 2018 году фестиваль состоялся в Италии. В 2019 году он проходит в Германии, в 2020 году фестиваль охватит три страны: Францию, Бельгию и Люксембург, а в 2021 году "Русские сезоны" приедут в КНДР и Республику Корея.

О форуме

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. ТАСС также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.

Теги
БельгияЯпонияГерманияИталияЛюксембургРоссияКитайФранцияРеспублика КореяСанкт-ПетербургГергиев, Валерий АбисаловичVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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