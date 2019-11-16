Мединский призвал СМИ вернуться к классическим стандартам журналистики

"Редко встретишь редактора, который сейчас живет стандартами классической журналистики - профессиональной, аналитической, требующей специальных знаний при написании тех или иных материалов, - сказал министр. - Редко встретишь журналистов, которые измеряют эффективность качеством материалов, а не количеством кликов".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский призвал журналистов вернуться к классическим стандартам подачи информации. Об этом он заявил на деловом завтраке в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Мединский рассказал, что общался с одним из ведущих российских журналистов, который "с горечью сказал, что экономически бессмысленно заниматься такой журналистикой, потому что ни одна правдивая новость никогда не соберет столько рекламных денег как фейковая".

"Это очень трагическая история . Журналист выполняет колоссальную социальную функцию, не только рассказывает, но и ищет причины случившемуся, - проложил Мединский. - Я являюсь консервативным сторонником классической журналистки. Без этой настоящей профессии гораздо менее интересно жить - как без зеркала".

ПМКФ проходит 14-16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.